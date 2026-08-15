VK Token 今日價格

VK Token (VK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 VK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VK。

VK Token 目前市值在 $ 949,862 排名第 #-，流通供應量為 28.00B VK。過去 24 小時內，VK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VK 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 -1.45%。過去一天，總交易量達到 --。

VK Token（VK）市場資訊

市值 $ 949.86K$ 949.86K $ 949.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 949.86K$ 949.86K $ 949.86K 流通量 28.00B 28.00B 28.00B 總供應量 28,000,000,000.0 28,000,000,000.0 28,000,000,000.0

VK Token 的目前市值為 $ 949.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VK 的流通量為 28.00B，總供應量是 28000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 949.86K。