ViteX Coin 價格 (VX)
今天 ViteX Coin (VX) 的實時價格爲 0.00738947 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ViteX Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.70 USD
- ViteX Coin 當天價格變化爲 -2.58%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 VX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 VX 價格信息的首選平臺。
今天內，ViteX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000196140284570054。
在過去30天內，ViteX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026498343。
在過去60天內，ViteX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011813604。
在過去90天內，ViteX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004289185949597173。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000196140284570054
|-2.58%
|30天
|$ -0.0026498343
|-35.85%
|60天
|$ -0.0011813604
|-15.98%
|90天
|$ -0.004289185949597173
|-36.72%
ViteX Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
-2.58%
-37.82%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The ViteX native coin that will be mined by the community and be used to allocate rewards to the ViteX community. VX will have no pre-sale, pre-mining nor initial coin offering (ICO).
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 VX 兌換 AUD
A$0.0119709414
|1 VX 兌換 GBP
￡0.0059854707
|1 VX 兌換 EUR
€0.0071677859
|1 VX 兌換 USD
$0.00738947
|1 VX 兌換 MYR
RM0.0331787203
|1 VX 兌換 TRY
₺0.2617350274
|1 VX 兌換 JPY
¥1.1650977349
|1 VX 兌換 RUB
₽0.7509918361
|1 VX 兌換 INR
₹0.6368984193
|1 VX 兌換 IDR
Rp121.1388330768
|1 VX 兌換 PHP
₱0.43597873
|1 VX 兌換 EGP
￡E.0.3733899191
|1 VX 兌換 BRL
R$0.0452235564
|1 VX 兌換 CAD
C$0.0106408368
|1 VX 兌換 BDT
৳0.9013675506
|1 VX 兌換 NGN
₦11.4564864986
|1 VX 兌換 UAH
₴0.3124267916
|1 VX 兌換 VES
Bs0.39164191
|1 VX 兌換 PKR
Rs2.0577457109
|1 VX 兌換 KZT
₸3.899423319
|1 VX 兌換 THB
฿0.2562668196
|1 VX 兌換 TWD
NT$0.2446653517
|1 VX 兌換 CHF
Fr0.0067244177
|1 VX 兌換 HKD
HK$0.0574900766
|1 VX 兌換 MAD
.د.م0.0741902788