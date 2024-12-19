VitaRNA 圖標

VitaRNA 價格 (VITARNA)

USD

VitaRNA (VITARNA) 實時價格圖表

$5.87
$5.87$5.87
-2.10%(1D)

今天 VitaRNA (VITARNA) 的價格

今天 VitaRNA (VITARNA) 的實時價格爲 5.9 USD。目前其市值爲 $ 13.35M USD。VITARNA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VitaRNA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.04K USD
- VitaRNA 當天價格變化爲 -1.21%
- 其循環供應量爲 2.28M USD

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VitaRNA (VITARNA) 價格表現 USD

今天內，VitaRNA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.072881687652311
在過去30天內，VitaRNA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5532913800
在過去60天內，VitaRNA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12.3965454600
在過去90天內，VitaRNA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.072881687652311-1.21%
30天$ -0.5532913800-9.37%
60天$ +12.3965454600+210.11%
90天$ 0--

VitaRNA (VITARNA) 價格分析

VitaRNA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

+0.60%

-1.21%

+34.38%

VitaRNA (VITARNA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.35M
$ 13.35M$ 13.35M

$ 8.04K
$ 8.04K$ 8.04K

2.28M
2.28M 2.28M

什麼是VitaRNA (VITARNA)

Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO

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VitaRNA (VITARNA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 VitaRNA (VITARNA) 的其他問題

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VITARNA 兌換爲當地貨幣

1 VITARNA 兌換 AUD
A$9.381
1 VITARNA 兌換 GBP
4.661
1 VITARNA 兌換 EUR
5.664
1 VITARNA 兌換 USD
$5.9
1 VITARNA 兌換 MYR
RM26.55
1 VITARNA 兌換 TRY
206.972
1 VITARNA 兌換 JPY
¥927.067
1 VITARNA 兌換 RUB
607.7
1 VITARNA 兌換 INR
502.09
1 VITARNA 兌換 IDR
Rp96,721.296
1 VITARNA 兌換 PHP
348.454
1 VITARNA 兌換 EGP
￡E.300.31
1 VITARNA 兌換 BRL
R$36.403
1 VITARNA 兌換 CAD
C$8.437
1 VITARNA 兌換 BDT
705.109
1 VITARNA 兌換 NGN
9,161.461
1 VITARNA 兌換 UAH
247.682
1 VITARNA 兌換 VES
Bs295
1 VITARNA 兌換 PKR
Rs1,642.029
1 VITARNA 兌換 KZT
3,095.435
1 VITARNA 兌換 THB
฿203.727
1 VITARNA 兌換 TWD
NT$192.517
1 VITARNA 兌換 CHF
Fr5.251
1 VITARNA 兌換 HKD
HK$45.843
1 VITARNA 兌換 MAD
.د.م59.177