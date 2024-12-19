VitAI 圖標

VitAI 價格 (VITAI)

USD

VitAI (VITAI) 實時價格圖表

$0.01143237
$0.01143237$0.01143237
-18.40%(1D)

今天 VitAI (VITAI) 的價格

今天 VitAI (VITAI) 的實時價格爲 0.01143237 USD。目前其市值爲 $ 1.09M USD。VITAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VitAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 39.37K USD
- VitAI 當天價格變化爲 -18.41%
- 其循環供應量爲 95.20M USD

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VitAI (VITAI) 價格表現 USD

今天內，VitAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00257996260149238
在過去30天內，VitAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，VitAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，VitAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00257996260149238-18.41%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

VitAI (VITAI) 價格分析

VitAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01012154
$ 0.01012154$ 0.01012154

$ 0.01411418
$ 0.01411418$ 0.01411418

$ 0.04953982
$ 0.04953982$ 0.04953982

+0.58%

-18.41%

-50.30%

VitAI (VITAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 39.37K
$ 39.37K$ 39.37K

95.20M
95.20M 95.20M

什麼是VitAI (VITAI)

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

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VitAI (VITAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 VitAI (VITAI) 的其他問題

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VITAI 兌換爲當地貨幣

1 VITAI 兌換 AUD
A$0.0181774683
1 VITAI 兌換 GBP
0.0090315723
1 VITAI 兌換 EUR
0.0109750752
1 VITAI 兌換 USD
$0.01143237
1 VITAI 兌換 MYR
RM0.051445665
1 VITAI 兌換 TRY
0.4010475396
1 VITAI 兌換 JPY
¥1.7965969455
1 VITAI 兌換 RUB
1.1774197863
1 VITAI 兌換 INR
0.972894687
1 VITAI 兌換 IDR
Rp187.4158716528
1 VITAI 兌換 PHP
0.6751957722
1 VITAI 兌換 EGP
￡E.0.581907633
1 VITAI 兌換 BRL
R$0.0705377229
1 VITAI 兌換 CAD
C$0.0163482891
1 VITAI 兌換 BDT
1.3662825387
1 VITAI 兌換 NGN
17.7520698123
1 VITAI 兌換 UAH
0.4799308926
1 VITAI 兌換 VES
Bs0.5716185
1 VITAI 兌換 PKR
Rs3.1817428947
1 VITAI 兌換 KZT
5.9979929205
1 VITAI 兌換 THB
฿0.3947597361
1 VITAI 兌換 TWD
NT$0.3730382331
1 VITAI 兌換 CHF
Fr0.0101748093
1 VITAI 兌換 HKD
HK$0.0888295149
1 VITAI 兌換 MAD
.د.م0.1146666711