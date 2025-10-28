Visionaire（VISIONAIRE）價格資訊 (USD)

漲跌幅（1H） +2.05% 漲跌幅（1D） +2.58% 漲跌幅（7D） +10.26%

Visionaire（VISIONAIRE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，VISIONAIRE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VISIONAIRE 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VISIONAIRE 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.05%，過去 24 小時內變動為 +2.58%，過去 7 天內累計變動為 +10.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Visionaire（VISIONAIRE）市場資訊

市值 $ 34.35K$ 34.35K $ 34.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K 流通量 704.81M 704.81M 704.81M 總供應量 998,722,092.312758 998,722,092.312758 998,722,092.312758

Visionaire 的目前市值為 $ 34.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VISIONAIRE 的流通量為 704.81M，總供應量是 998722092.312758，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.67K。