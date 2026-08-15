VISION ai by Virtuals 今日價格

VISION ai by Virtuals (VISION) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 VISION 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VISION。

VISION ai by Virtuals 目前市值在 $ 16,788.48 排名第 #-，流通供應量為 997.44M VISION。過去 24 小時內，VISION 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VISION 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.44%。過去一天，總交易量達到 --。

VISION ai by Virtuals（VISION）市場資訊

市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 流通量 997.44M 997.44M 997.44M 總供應量 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

VISION ai by Virtuals 的目前市值為 $ 16.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VISION 的流通量為 997.44M，總供應量是 997442268.3491673，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.79K。