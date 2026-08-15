Visa xStock 今日價格

Visa xStock (VX) 今日實時價格為 $ 369.96，過去 24 小時內變化了 1.05%。目前 VX 兌 USD 的匯率為 $ 369.96 每 VX。

Visa xStock 目前市值在 $ 480,278 排名第 #-，流通供應量為 1.30K VX。過去 24 小時內，VX 的交易價格在 $ 359.39（低點）和 $ 372.64（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 437.23，而歷史最低價為 $ 279.95。

短期表現方面，VX 在過去一小時內波動了 +1.74%，過去7 天內波動了 +0.20%。過去一天，總交易量達到 $ 33.41。

Visa xStock（VX）市場資訊

市值 $ 480.28K$ 480.28K $ 480.28K 成交量（24H） $ 33.41$ 33.41 $ 33.41 完全稀釋市值 $ 97.92M$ 97.92M $ 97.92M 流通量 1.30K 1.30K 1.30K 總供應量 264,677.8184186538 264,677.8184186538 264,677.8184186538

Visa xStock 的目前市值為 $ 480.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 33.41。VX 的流通量為 1.30K，總供應量是 264677.8184186538，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 97.92M。