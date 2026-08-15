Virtue USD 今日價格

Virtue USD (VUSD) 今日實時價格為 $ 0.978051，過去 24 小時內變化了 0.72%。目前 VUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.978051 每 VUSD。

Virtue USD 目前市值在 $ 571,215 排名第 #-，流通供應量為 584.04K VUSD。過去 24 小時內，VUSD 的交易價格在 $ 0.975036（低點）和 $ 0.998019（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.069，而歷史最低價為 $ 0.932671。

短期表現方面，VUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.33%。過去一天，總交易量達到 $ 480.25。

Virtue USD（VUSD）市場資訊

市值 $ 571.22K$ 571.22K $ 571.22K 成交量（24H） $ 480.25$ 480.25 $ 480.25 完全稀釋市值 $ 571.22K$ 571.22K $ 571.22K 流通量 584.04K 584.04K 584.04K 總供應量 584,037.064504 584,037.064504 584,037.064504

Virtue USD 的目前市值為 $ 571.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 480.25。VUSD 的流通量為 584.04K，總供應量是 584037.064504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 571.22K。