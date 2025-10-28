VIRTUE（VIRTUE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 最低價 $ 0.01933138$ 0.01933138 $ 0.01933138 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

VIRTUE（VIRTUE）目前實時價格為 $0.0195582。過去 24 小時內，VIRTUE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VIRTUE 的歷史最高價為 $ 0.209091，歷史最低價為 $ 0.01933138。

從短期表現來看，VIRTUE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VIRTUE（VIRTUE）市場資訊

市值 $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K 流通量 799.00K 799.00K 799.00K 總供應量 849,000.0 849,000.0 849,000.0

VIRTUE 的目前市值為 $ 15.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VIRTUE 的流通量為 799.00K，總供應量是 849000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.60K。