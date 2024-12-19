Virtual USD 圖標

Virtual USD 價格 (VUSD)

USD

Virtual USD (VUSD) 實時價格圖表

$0.655498
$0.655498$0.655498
0.00%(1D)

今天 Virtual USD (VUSD) 的價格

今天 Virtual USD (VUSD) 的實時價格爲 0.655498 USD。目前其市值爲 $ 2.34M USD。VUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Virtual USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.31K USD
- Virtual USD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 3.58M USD

在獲取 MEXC 上從 VUSD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 VUSD 價格信息的首選平臺。

Virtual USD (VUSD) 價格表現 USD

今天內，Virtual USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Virtual USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0000000000
在過去60天內，Virtual USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0000000000
在過去90天內，Virtual USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3475987535282906

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ 0.00000000000.00%
60天$ 0.00000000000.00%
90天$ -0.3475987535282906-34.65%

Virtual USD (VUSD) 價格分析

Virtual USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

--

--

0.00%

Virtual USD (VUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 1.31K
$ 1.31K$ 1.31K

3.58M
3.58M 3.58M

什麼是Virtual USD (VUSD)

VUSD (Virtual USD) is a centralised stablecoin fully backed by 1:1 onchain reserves, offering transparent and verifiable security. Built on the Ethereum blockchain, VUSD combines stability with innovation, enabling fast, low-cost global transfers. The reserves backing VUSD are fully transparent and accessible onchain, ensuring trust and reliability. Minting and redeeming VUSD are managed through authorised partners.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Virtual USD (VUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Virtual USD (VUSD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

VUSD 兌換爲當地貨幣

1 VUSD 兌換 AUD
A$1.04224182
1 VUSD 兌換 GBP
0.51784342
1 VUSD 兌換 EUR
0.62927808
1 VUSD 兌換 USD
$0.655498
1 VUSD 兌換 MYR
RM2.949741
1 VUSD 兌換 TRY
22.99486984
1 VUSD 兌換 JPY
¥103.0115107
1 VUSD 兌換 RUB
67.50973902
1 VUSD 兌換 INR
55.7828798
1 VUSD 兌換 IDR
Rp10,745.86713312
1 VUSD 兌換 PHP
38.71371188
1 VUSD 兌換 EGP
￡E.33.3648482
1 VUSD 兌換 BRL
R$4.04442266
1 VUSD 兌換 CAD
C$0.93736214
1 VUSD 兌換 BDT
78.33856598
1 VUSD 兌換 NGN
1,017.85073942
1 VUSD 兌換 UAH
27.51780604
1 VUSD 兌換 VES
Bs32.7749
1 VUSD 兌換 PKR
Rs182.43164838
1 VUSD 兌換 KZT
343.9070257
1 VUSD 兌換 THB
฿22.63434594
1 VUSD 兌換 TWD
NT$21.38889974
1 VUSD 兌換 CHF
Fr0.58339322
1 VUSD 兌換 HKD
HK$5.09321946
1 VUSD 兌換 MAD
.د.م6.57464494