VinuChain 今日價格

VinuChain (VC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.03%。目前 VC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VC。

VinuChain 目前市值在 $ 286,346 排名第 #-，流通供應量為 973.24M VC。過去 24 小時內，VC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.225747，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VC 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +25.32%。過去一天，總交易量達到 $ 66.07K。

VinuChain（VC）市場資訊

市值 $ 286.35K$ 286.35K $ 286.35K 成交量（24H） $ 66.07K$ 66.07K $ 66.07K 完全稀釋市值 $ 286.35K$ 286.35K $ 286.35K 流通量 973.24M 973.24M 973.24M 總供應量 973,238,384.6420076 973,238,384.6420076 973,238,384.6420076

VinuChain 的目前市值為 $ 286.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 66.07K。VC 的流通量為 973.24M，總供應量是 973238384.6420076，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 286.35K。