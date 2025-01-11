VIN 圖標

VIN 價格 (VIN)

USD

VIN (VIN) 實時價格圖表

$0.03600842
$0.03600842$0.03600842
-0.70%(1D)

今天 VIN (VIN) 的價格

今天 VIN (VIN) 的實時價格爲 0.03600842 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13K USD
- VIN 當天價格變化爲 -0.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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VIN (VIN) 價格表現 USD

今天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002574491083475
在過去30天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0043464143
在過去60天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036963615
在過去90天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00955554252543611

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0002574491083475-0.70%
30天$ -0.0043464143-12.07%
60天$ -0.0036963615-10.26%
90天$ -0.00955554252543611-20.97%

VIN (VIN) 價格分析

VIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03594723
$ 0.03594723$ 0.03594723

$ 0.0364482
$ 0.0364482$ 0.0364482

$ 0.054191
$ 0.054191$ 0.054191

-0.06%

-0.70%

-7.50%

VIN (VIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.13K
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什麼是VIN (VIN)

VIN is the native token unifying the $1T wine asset class on-chain. VIN is used by winemakers to purchase consumption data and customer acquisition data from consumers, and to enhance loyalty. VIN is also used to purchase data provided by a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), and to pay fees generated through Real World Asset (RWA) tokenization of wine and various DiFi activities tokenization enables.

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VIN (VIN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 VIN (VIN) 的其他問題

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VIN 兌換爲當地貨幣

1 VIN 兌換 AUD
A$0.0583336404
1 VIN 兌換 GBP
0.0291668202
1 VIN 兌換 EUR
0.0349281674
1 VIN 兌換 USD
$0.03600842
1 VIN 兌換 MYR
RM0.1616778058
1 VIN 兌換 TRY
1.2754182364
1 VIN 兌換 JPY
¥5.6774475814
1 VIN 兌換 RUB
3.6595357246
1 VIN 兌換 INR
3.1035657198
1 VIN 兌換 IDR
Rp590.3018727648
1 VIN 兌換 PHP
2.12449678
1 VIN 兌換 EGP
￡E.1.8195054626
1 VIN 兌換 BRL
R$0.2203715304
1 VIN 兌換 CAD
C$0.0518521248
1 VIN 兌換 BDT
4.3923070716
1 VIN 兌換 NGN
55.8267341996
1 VIN 兌換 UAH
1.5224359976
1 VIN 兌換 VES
Bs1.90844626
1 VIN 兌換 PKR
Rs10.0272647174
1 VIN 兌換 KZT
19.001643234
1 VIN 兌換 THB
฿1.2487720056
1 VIN 兌換 TWD
NT$1.1922387862
1 VIN 兌換 CHF
Fr0.0327676622
1 VIN 兌換 HKD
HK$0.2801455076
1 VIN 兌換 MAD
.د.م0.3615245368