VIN 價格 (VIN)
今天 VIN (VIN) 的實時價格爲 0.03600842 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13K USD
- VIN 當天價格變化爲 -0.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002574491083475。
在過去30天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0043464143。
在過去60天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036963615。
在過去90天內，VIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00955554252543611。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0002574491083475
|-0.70%
|30天
|$ -0.0043464143
|-12.07%
|60天
|$ -0.0036963615
|-10.26%
|90天
|$ -0.00955554252543611
|-20.97%
VIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.06%
-0.70%
-7.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
VIN is the native token unifying the $1T wine asset class on-chain. VIN is used by winemakers to purchase consumption data and customer acquisition data from consumers, and to enhance loyalty. VIN is also used to purchase data provided by a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), and to pay fees generated through Real World Asset (RWA) tokenization of wine and various DiFi activities tokenization enables.
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|1 VIN 兌換 AUD
A$0.0583336404
|1 VIN 兌換 GBP
￡0.0291668202
|1 VIN 兌換 EUR
€0.0349281674
|1 VIN 兌換 USD
$0.03600842
|1 VIN 兌換 MYR
RM0.1616778058
|1 VIN 兌換 TRY
₺1.2754182364
|1 VIN 兌換 JPY
¥5.6774475814
|1 VIN 兌換 RUB
₽3.6595357246
|1 VIN 兌換 INR
₹3.1035657198
|1 VIN 兌換 IDR
Rp590.3018727648
|1 VIN 兌換 PHP
₱2.12449678
|1 VIN 兌換 EGP
￡E.1.8195054626
|1 VIN 兌換 BRL
R$0.2203715304
|1 VIN 兌換 CAD
C$0.0518521248
|1 VIN 兌換 BDT
৳4.3923070716
|1 VIN 兌換 NGN
₦55.8267341996
|1 VIN 兌換 UAH
₴1.5224359976
|1 VIN 兌換 VES
Bs1.90844626
|1 VIN 兌換 PKR
Rs10.0272647174
|1 VIN 兌換 KZT
₸19.001643234
|1 VIN 兌換 THB
฿1.2487720056
|1 VIN 兌換 TWD
NT$1.1922387862
|1 VIN 兌換 CHF
Fr0.0327676622
|1 VIN 兌換 HKD
HK$0.2801455076
|1 VIN 兌換 MAD
.د.م0.3615245368