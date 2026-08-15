Vimen by Virtuals 今日價格

Vimen by Virtuals (VIM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 VIM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VIM。

Vimen by Virtuals 目前市值在 $ 97,777 排名第 #-，流通供應量為 999.81M VIM。過去 24 小時內，VIM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00310709，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VIM 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -27.70%。過去一天，總交易量達到 --。

Vimen by Virtuals（VIM）市場資訊

市值 $ 97.78K$ 97.78K $ 97.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 97.78K$ 97.78K $ 97.78K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 總供應量 999,805,000.0 999,805,000.0 999,805,000.0

Vimen by Virtuals 的目前市值為 $ 97.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VIM 的流通量為 999.81M，總供應量是 999805000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 97.78K。