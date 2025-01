什麼是VidifyAI (VIDAI)

VidifyAI: Revolutionizing Text to Video. Generate digitally brilliant Ai driven videos with text. Vidify is an AI model that makes high quality, realistic videos fast from text. It is a highly scalable and efficient transformer model trained directly on videos making it capable of generating physically accurate, consistent and eventful shots - directly on Telegram. With VidifyAI, producing breathtaking, high-definition videos has never been more seamless. From simple edits to intricate animations, VidifyAI takes care of it all, ensuring your content rises above the noise in a saturated digital space.

