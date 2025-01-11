VidifyAI 價格 (VIDAI)
今天 VidifyAI (VIDAI) 的實時價格爲 0.00209216 USD。目前其市值爲 $ 20.92K USD。VIDAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VidifyAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 575.63 USD
- VidifyAI 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，VidifyAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，VidifyAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002848965。
在過去60天內，VidifyAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023361654。
在過去90天內，VidifyAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010534808405609412。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0002848965
|+13.62%
|60天
|$ +0.0023361654
|+111.66%
|90天
|$ +0.0010534808405609412
|+101.43%
VidifyAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
VidifyAI: Revolutionizing Text to Video. Generate digitally brilliant Ai driven videos with text. Vidify is an AI model that makes high quality, realistic videos fast from text. It is a highly scalable and efficient transformer model trained directly on videos making it capable of generating physically accurate, consistent and eventful shots - directly on Telegram. With VidifyAI, producing breathtaking, high-definition videos has never been more seamless. From simple edits to intricate animations, VidifyAI takes care of it all, ensuring your content rises above the noise in a saturated digital space.
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|1 VIDAI 兌換 AUD
A$0.0033892992
|1 VIDAI 兌換 GBP
￡0.0016946496
|1 VIDAI 兌換 EUR
€0.0020293952
|1 VIDAI 兌換 USD
$0.00209216
|1 VIDAI 兌換 MYR
RM0.0093937984
|1 VIDAI 兌換 TRY
₺0.0741043072
|1 VIDAI 兌換 JPY
¥0.3298708672
|1 VIDAI 兌換 RUB
₽0.2126262208
|1 VIDAI 兌換 INR
₹0.1803232704
|1 VIDAI 兌換 IDR
Rp34.2976994304
|1 VIDAI 兌換 PHP
₱0.12343744
|1 VIDAI 兌換 EGP
￡E.0.1057168448
|1 VIDAI 兌換 BRL
R$0.0128040192
|1 VIDAI 兌換 CAD
C$0.0030127104
|1 VIDAI 兌換 BDT
৳0.2552016768
|1 VIDAI 兌換 NGN
₦3.2436430208
|1 VIDAI 兌換 UAH
₴0.0884565248
|1 VIDAI 兌換 VES
Bs0.11088448
|1 VIDAI 兌換 PKR
Rs0.5826037952
|1 VIDAI 兌換 KZT
₸1.104032832
|1 VIDAI 兌換 THB
฿0.0725561088
|1 VIDAI 兌換 TWD
NT$0.0692714176
|1 VIDAI 兌換 CHF
Fr0.0019038656
|1 VIDAI 兌換 HKD
HK$0.0162770048
|1 VIDAI 兌換 MAD
.د.م0.0210052864