VICTORY 今日價格

VICTORY (VICTORY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 VICTORY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VICTORY。

VICTORY 目前市值在 $ 22,035 排名第 #-，流通供應量為 119.23M VICTORY。過去 24 小時內，VICTORY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VICTORY 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -5.62%。過去一天，總交易量達到 $ 64.25。

VICTORY（VICTORY）市場資訊

市值 $ 22.04K$ 22.04K $ 22.04K 成交量（24H） $ 64.25$ 64.25 $ 64.25 完全稀釋市值 $ 92.39K$ 92.39K $ 92.39K 流通量 119.23M 119.23M 119.23M 總供應量 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

VICTORY 的目前市值為 $ 22.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 64.25。VICTORY 的流通量為 119.23M，總供應量是 499912850.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.39K。