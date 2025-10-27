Vibing Cat Coin（VIBECOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.16% 漲跌幅（1D） +0.93% 漲跌幅（7D） +57.64% 漲跌幅（7D） +57.64%

Vibing Cat Coin（VIBECOIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，VIBECOIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VIBECOIN 的歷史最高價為 $ 0.00210965，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VIBECOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.16%，過去 24 小時內變動為 +0.93%，過去 7 天內累計變動為 +57.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Vibing Cat Coin（VIBECOIN）市場資訊

市值 $ 482.59K$ 482.59K $ 482.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 482.59K$ 482.59K $ 482.59K 流通量 999.62M 999.62M 999.62M 總供應量 999,623,859.8631781 999,623,859.8631781 999,623,859.8631781

Vibing Cat Coin 的目前市值為 $ 482.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VIBECOIN 的流通量為 999.62M，總供應量是 999623859.8631781，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 482.59K。