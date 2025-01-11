Vibing 圖標

Vibing 價格 (VBG)

USD

Vibing (VBG) 實時價格圖表

$0.21647
$0.21647$0.21647
-0.70%(1D)

今天 Vibing (VBG) 的價格

今天 Vibing (VBG) 的實時價格爲 0.21647 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VBG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vibing 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.76K USD
- Vibing 當天價格變化爲 -0.79%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Vibing (VBG) 價格表現 USD

今天內，Vibing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017447621674893
在過去30天內，Vibing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0967358754
在過去60天內，Vibing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0959402832
在過去90天內，Vibing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.173393455712438

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0017447621674893-0.79%
30天$ -0.0967358754-44.68%
60天$ -0.0959402832-44.32%
90天$ -0.173393455712438-44.47%

Vibing (VBG) 價格分析

Vibing 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.214869
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$ 0.224816
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$ 1.83
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+0.06%

-0.79%

-16.37%

Vibing (VBG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 14.76K
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什麼是Vibing (VBG)

Vibing is a Web3.0 personal homepage built entirely on blockchain technology.It’s a complete platform for personal data generation and integration.Vibing is the startingpoint for people looking to access the Web3 network,the checkpoint for entering the metaverse.

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Vibing (VBG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Vibing (VBG) 的其他問題

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VBG 兌換爲當地貨幣

1 VBG 兌換 AUD
A$0.3506814
1 VBG 兌換 GBP
0.1753407
1 VBG 兌換 EUR
0.2099759
1 VBG 兌換 USD
$0.21647
1 VBG 兌換 MYR
RM0.9719503
1 VBG 兌換 TRY
7.6673674
1 VBG 兌換 JPY
¥34.1308249
1 VBG 兌換 RUB
21.9998461
1 VBG 兌換 INR
18.6575493
1 VBG 兌換 IDR
Rp3,548.6879568
1 VBG 兌換 PHP
12.77173
1 VBG 兌換 EGP
￡E.10.9382291
1 VBG 兌換 BRL
R$1.3247964
1 VBG 兌換 CAD
C$0.3117168
1 VBG 兌換 BDT
26.4050106
1 VBG 兌換 NGN
335.6107586
1 VBG 兌換 UAH
9.1523516
1 VBG 兌換 VES
Bs11.47291
1 VBG 兌換 PKR
Rs60.2804009
1 VBG 兌換 KZT
114.231219
1 VBG 兌換 THB
฿7.5071796
1 VBG 兌換 TWD
NT$7.1673217
1 VBG 兌換 CHF
Fr0.1969877
1 VBG 兌換 HKD
HK$1.6841366
1 VBG 兌換 MAD
.د.م2.1733588