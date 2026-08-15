VibeStrategy 今日價格

VibeStrategy (VIBESTR) 今日實時價格為 $ 0.00148616，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 VIBESTR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00148616 每 VIBESTR。

VibeStrategy 目前市值在 $ 1,077,474 排名第 #-，流通供應量為 725.02M VIBESTR。過去 24 小時內，VIBESTR 的交易價格在 $ 0.00148221（低點）和 $ 0.00150029（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01527444，而歷史最低價為 $ 0.00132091。

短期表現方面，VIBESTR 在過去一小時內波動了 -0.18%，過去7 天內波動了 -5.70%。過去一天，總交易量達到 $ 2.10K。

VibeStrategy（VIBESTR）市場資訊

市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 成交量（24H） $ 2.10K$ 2.10K $ 2.10K 完全稀釋市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 流通量 725.02M 725.02M 725.02M 總供應量 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578

VibeStrategy 的目前市值為 $ 1.08M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.10K。VIBESTR 的流通量為 725.02M，總供應量是 725015200.5008578，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.08M。