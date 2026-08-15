Vibestarter 今日價格

Vibestarter (VIBES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 16.41%。目前 VIBES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VIBES。

Vibestarter 目前市值在 $ 71,804 排名第 #-，流通供應量為 643.81M VIBES。過去 24 小時內，VIBES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VIBES 在過去一小時內波動了 -0.19%，過去7 天內波動了 -28.13%。過去一天，總交易量達到 $ 4.22K。

Vibestarter（VIBES）市場資訊

市值 $ 71.80K$ 71.80K $ 71.80K 成交量（24H） $ 4.22K$ 4.22K $ 4.22K 完全稀釋市值 $ 111.53K$ 111.53K $ 111.53K 流通量 643.81M 643.81M 643.81M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vibestarter 的目前市值為 $ 71.80K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.22K。VIBES 的流通量為 643.81M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 111.53K。