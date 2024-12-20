VFOX 價格 (VFOX)
今天 VFOX (VFOX) 的實時價格爲 0.01515664 USD。目前其市值爲 $ 318.23K USD。VFOX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VFOX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 45.63 USD
- VFOX 當天價格變化爲 -3.63%
- 其循環供應量爲 21.00M USD
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今天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00057159516620229。
在過去30天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004138141。
在過去60天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033307944。
在過去90天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00864574113549343。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00057159516620229
|-3.63%
|30天
|$ -0.0004138141
|-2.73%
|60天
|$ -0.0033307944
|-21.97%
|90天
|$ -0.00864574113549343
|-36.32%
VFOX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.87%
-3.63%
-9.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.
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|1 VFOX 兌換 AUD
A$0.0240990576
|1 VFOX 兌換 GBP
￡0.0119737456
|1 VFOX 兌換 EUR
€0.0145503744
|1 VFOX 兌換 USD
$0.01515664
|1 VFOX 兌換 MYR
RM0.06820488
|1 VFOX 兌換 TRY
₺0.5318464976
|1 VFOX 兌換 JPY
¥2.3905052608
|1 VFOX 兌換 RUB
₽1.5685606736
|1 VFOX 兌換 INR
₹1.2904363296
|1 VFOX 兌換 IDR
Rp248.4694684416
|1 VFOX 兌換 PHP
₱0.8954542912
|1 VFOX 兌換 EGP
￡E.0.7716245424
|1 VFOX 兌換 BRL
R$0.0929102032
|1 VFOX 兌換 CAD
C$0.0216739952
|1 VFOX 兌換 BDT
৳1.8113700464
|1 VFOX 兌換 NGN
₦23.5350790256
|1 VFOX 兌換 UAH
₴0.6362757472
|1 VFOX 兌換 VES
Bs0.757832
|1 VFOX 兌換 PKR
Rs4.2182444784
|1 VFOX 兌換 KZT
₸7.951931176
|1 VFOX 兌換 THB
฿0.5239650448
|1 VFOX 兌換 TWD
NT$0.4947127296
|1 VFOX 兌換 CHF
Fr0.0134894096
|1 VFOX 兌換 HKD
HK$0.1177670928
|1 VFOX 兌換 MAD
.د.م0.1520210992