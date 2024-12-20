VFOX 圖標

VFOX 價格 (VFOX)

USD

VFOX (VFOX) 實時價格圖表

$0.01515664
$0.01515664$0.01515664
-3.60%(1D)

今天 VFOX (VFOX) 的價格

今天 VFOX (VFOX) 的實時價格爲 0.01515664 USD。目前其市值爲 $ 318.23K USD。VFOX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VFOX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 45.63 USD
- VFOX 當天價格變化爲 -3.63%
- 其循環供應量爲 21.00M USD

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VFOX (VFOX) 價格表現 USD

今天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00057159516620229
在過去30天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004138141
在過去60天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033307944
在過去90天內，VFOX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00864574113549343

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00057159516620229-3.63%
30天$ -0.0004138141-2.73%
60天$ -0.0033307944-21.97%
90天$ -0.00864574113549343-36.32%

VFOX (VFOX) 價格分析

VFOX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01476584
$ 0.01476584$ 0.01476584

$ 0.01581421
$ 0.01581421$ 0.01581421

$ 5.28
$ 5.28$ 5.28

+0.87%

-3.63%

-9.85%

VFOX (VFOX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 318.23K
$ 318.23K$ 318.23K

$ 45.63
$ 45.63$ 45.63

21.00M
21.00M 21.00M

什麼是VFOX (VFOX)

VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

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VFOX (VFOX) 資源

官網

大家還在問：關於 VFOX (VFOX) 的其他問題

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VFOX 兌換爲當地貨幣

1 VFOX 兌換 AUD
A$0.0240990576
1 VFOX 兌換 GBP
0.0119737456
1 VFOX 兌換 EUR
0.0145503744
1 VFOX 兌換 USD
$0.01515664
1 VFOX 兌換 MYR
RM0.06820488
1 VFOX 兌換 TRY
0.5318464976
1 VFOX 兌換 JPY
¥2.3905052608
1 VFOX 兌換 RUB
1.5685606736
1 VFOX 兌換 INR
1.2904363296
1 VFOX 兌換 IDR
Rp248.4694684416
1 VFOX 兌換 PHP
0.8954542912
1 VFOX 兌換 EGP
￡E.0.7716245424
1 VFOX 兌換 BRL
R$0.0929102032
1 VFOX 兌換 CAD
C$0.0216739952
1 VFOX 兌換 BDT
1.8113700464
1 VFOX 兌換 NGN
23.5350790256
1 VFOX 兌換 UAH
0.6362757472
1 VFOX 兌換 VES
Bs0.757832
1 VFOX 兌換 PKR
Rs4.2182444784
1 VFOX 兌換 KZT
7.951931176
1 VFOX 兌換 THB
฿0.5239650448
1 VFOX 兌換 TWD
NT$0.4947127296
1 VFOX 兌換 CHF
Fr0.0134894096
1 VFOX 兌換 HKD
HK$0.1177670928
1 VFOX 兌換 MAD
.د.م0.1520210992