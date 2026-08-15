Vetro USD 今日價格

Vetro USD (VUSD) 今日實時價格為 $ 0.999612，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 VUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.999612 每 VUSD。

Vetro USD 目前市值在 $ 517,595 排名第 #-，流通供應量為 517.80K VUSD。過去 24 小時內，VUSD 的交易價格在 $ 0.994735（低點）和 $ 1.006（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.59，而歷史最低價為 $ 0.727963。

短期表現方面，VUSD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.13%。過去一天，總交易量達到 $ 3.25K。

Vetro USD（VUSD）市場資訊

市值 $ 517.60K$ 517.60K $ 517.60K 成交量（24H） $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K 完全稀釋市值 $ 517.60K$ 517.60K $ 517.60K 流通量 517.80K 517.80K 517.80K 總供應量 517,802.5285560083 517,802.5285560083 517,802.5285560083

Vetro USD 的目前市值為 $ 517.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.25K。VUSD 的流通量為 517.80K，總供應量是 517802.5285560083，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 517.60K。