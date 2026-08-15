Vestate 今日價格

Vestate (VES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 VES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VES。

Vestate 目前市值在 $ 20,106 排名第 #-，流通供應量為 143.70M VES。過去 24 小時內，VES 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04646524，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VES 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 232.77。

Vestate（VES）市場資訊

市值 $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K 成交量（24H） $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 完全稀釋市值 $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K 流通量 143.70M 143.70M 143.70M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vestate 的目前市值為 $ 20.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 232.77。VES 的流通量為 143.70M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.96K。