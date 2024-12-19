Vesper Finance 價格 (VSP)
今天 Vesper Finance (VSP) 的實時價格爲 0.25807 USD。目前其市值爲 $ 2.19M USD。VSP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vesper Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.37K USD
- Vesper Finance 當天價格變化爲 -13.10%
- 其循環供應量爲 8.51M USD
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今天內，Vesper Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0389047825021268。
在過去30天內，Vesper Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0350988619。
在過去60天內，Vesper Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0367044702。
在過去90天內，Vesper Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0485068801183513。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0389047825021268
|-13.10%
|30天
|$ -0.0350988619
|-13.60%
|60天
|$ +0.0367044702
|+14.22%
|90天
|$ -0.0485068801183513
|-15.82%
Vesper Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.33%
-13.10%
-10.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 VSP 兌換 AUD
A$0.4103313
|1 VSP 兌換 GBP
￡0.2038753
|1 VSP 兌換 EUR
€0.2477472
|1 VSP 兌換 USD
$0.25807
|1 VSP 兌換 MYR
RM1.161315
|1 VSP 兌換 TRY
₺9.0530956
|1 VSP 兌換 JPY
¥40.5557005
|1 VSP 兌換 RUB
₽26.5786293
|1 VSP 兌換 INR
₹21.961757
|1 VSP 兌換 IDR
Rp4,230.6550608
|1 VSP 兌換 PHP
₱15.2416142
|1 VSP 兌換 EGP
￡E.13.135763
|1 VSP 兌換 BRL
R$1.5922919
|1 VSP 兌換 CAD
C$0.3690401
|1 VSP 兌換 BDT
৳30.8419457
|1 VSP 兌換 NGN
₦400.7285153
|1 VSP 兌換 UAH
₴10.8337786
|1 VSP 兌換 VES
Bs12.9035
|1 VSP 兌換 PKR
Rs71.8234617
|1 VSP 兌換 KZT
₸135.3964255
|1 VSP 兌換 THB
฿8.9111571
|1 VSP 兌換 TWD
NT$8.4208241
|1 VSP 兌換 CHF
Fr0.2296823
|1 VSP 兌換 HKD
HK$2.0052039
|1 VSP 兌換 MAD
.د.م2.5884421