今天 Verum Coin (VERUM) 的價格

今天 Verum Coin (VERUM) 的實時價格爲 2,091.71 USD。目前其市值爲 $ 195.37M USD。VERUM 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Verum Coin 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 104.67K USD

- Verum Coin 當天價格變化爲 -2.93%

- 其循環供應量爲 93.40K USD

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