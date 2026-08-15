Vertex Privacy 今日價格

Vertex Privacy (VERTEX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 VERTEX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VERTEX。

Vertex Privacy 目前市值在 $ 15,024.81 排名第 #-，流通供應量為 911.95M VERTEX。過去 24 小時內，VERTEX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VERTEX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.47%。過去一天，總交易量達到 --。

Vertex Privacy（VERTEX）市場資訊

市值 $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K 流通量 911.95M 911.95M 911.95M 總供應量 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459

Vertex Privacy 的目前市值為 $ 15.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VERTEX 的流通量為 911.95M，總供應量是 911954095.3235459，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.02K。