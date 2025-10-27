Verse World（VERSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.122843 $ 0.122843 $ 0.122843 24H最低價 $ 0.128453 $ 0.128453 $ 0.128453 24H最高價 24H最低價 $ 0.122843$ 0.122843 $ 0.122843 24H最高價 $ 0.128453$ 0.128453 $ 0.128453 歷史最高 $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 最低價 $ 0.115665$ 0.115665 $ 0.115665 漲跌幅（1H） -0.54% 漲跌幅（1D） -3.48% 漲跌幅（7D） -2.25% 漲跌幅（7D） -2.25%

Verse World（VERSE）目前實時價格為 $0.12285。過去 24 小時內，VERSE 的交易價格在 $ 0.122843 至 $ 0.128453 之間波動，市場活躍度顯著。VERSE 的歷史最高價為 $ 0.910916，歷史最低價為 $ 0.115665。

從短期表現來看，VERSE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.54%，過去 24 小時內變動為 -3.48%，過去 7 天內累計變動為 -2.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Verse World（VERSE）市場資訊

市值 $ 12.32M$ 12.32M $ 12.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 123.23M$ 123.23M $ 123.23M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 999,999,758.214735 999,999,758.214735 999,999,758.214735

Verse World 的目前市值為 $ 12.32M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VERSE 的流通量為 100.00M，總供應量是 999999758.214735，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 123.23M。