Versatize Coin 今日價格

Versatize Coin (VTCN) 今日實時價格為 $ 0.199821，過去 24 小時內變化了 12.50%。目前 VTCN 兌 USD 的匯率為 $ 0.199821 每 VTCN。

Versatize Coin 目前市值在 $ 19,981,894 排名第 #-，流通供應量為 50.00M VTCN。過去 24 小時內，VTCN 的交易價格在 $ 0.177562（低點）和 $ 0.199831（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.199831，而歷史最低價為 $ 0.00120116。

短期表現方面，VTCN 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +87.43%。過去一天，總交易量達到 $ 395.88K。

Versatize Coin（VTCN）市場資訊

市值 $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M 成交量（24H） $ 395.88K$ 395.88K $ 395.88K 完全稀釋市值 $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M 流通量 50.00M 50.00M 50.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Versatize Coin 的目前市值為 $ 19.98M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 395.88K。VTCN 的流通量為 50.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.98M。