VERONICA by Virtuals（VERONICA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00116144 24H最高價 $ 0.00158016 歷史最高 $ 0.00233193 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.38% 漲跌幅（1D） +18.82% 漲跌幅（7D） +61.63%

VERONICA by Virtuals（VERONICA）目前實時價格為 $0.00139931。過去 24 小時內，VERONICA 的交易價格在 $ 0.00116144 至 $ 0.00158016 之間波動，市場活躍度顯著。VERONICA 的歷史最高價為 $ 0.00233193，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VERONICA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +18.82%，過去 7 天內累計變動為 +61.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VERONICA by Virtuals（VERONICA）市場資訊

市值 $ 1.40M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.40M 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

VERONICA by Virtuals 的目前市值為 $ 1.40M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VERONICA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.40M。