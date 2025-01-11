Veritaseum 價格 (VERI)
今天 Veritaseum (VERI) 的實時價格爲 24.93 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VERI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Veritaseum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.01K USD
- Veritaseum 當天價格變化爲 +0.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.208144。
在過去30天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.7752677590。
在過去60天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.5003885300。
在過去90天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.86178221706004。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.208144
|+0.84%
|30天
|$ +8.7752677590
|+35.20%
|60天
|$ +4.5003885300
|+18.05%
|90天
|$ +7.86178221706004
|+46.06%
Veritaseum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.18%
+0.84%
+4.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest. Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis.
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|1 VERI 兌換 AUD
A$40.3866
|1 VERI 兌換 GBP
￡20.1933
|1 VERI 兌換 EUR
€24.1821
|1 VERI 兌換 USD
$24.93
|1 VERI 兌換 MYR
RM111.9357
|1 VERI 兌換 TRY
₺883.0206
|1 VERI 兌換 JPY
¥3,930.7131
|1 VERI 兌換 RUB
₽2,533.6359
|1 VERI 兌換 INR
₹2,148.7167
|1 VERI 兌換 IDR
Rp408,688.4592
|1 VERI 兌換 PHP
₱1,470.87
|1 VERI 兌換 EGP
￡E.1,259.7129
|1 VERI 兌換 BRL
R$152.5716
|1 VERI 兌換 CAD
C$35.8992
|1 VERI 兌換 BDT
৳3,040.9614
|1 VERI 兌換 NGN
₦38,650.9734
|1 VERI 兌換 UAH
₴1,054.0404
|1 VERI 兌換 VES
Bs1,321.29
|1 VERI 兌換 PKR
Rs6,942.2571
|1 VERI 兌換 KZT
₸13,155.561
|1 VERI 兌換 THB
฿864.5724
|1 VERI 兌換 TWD
NT$825.4323
|1 VERI 兌換 CHF
Fr22.6863
|1 VERI 兌換 HKD
HK$193.9554
|1 VERI 兌換 MAD
.د.م250.2972