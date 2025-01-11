Veritaseum 圖標

Veritaseum 價格 (VERI)

USD

Veritaseum (VERI) 實時價格圖表

$24.93
$24.93$24.93
+0.80%(1D)

今天 Veritaseum (VERI) 的價格

今天 Veritaseum (VERI) 的實時價格爲 24.93 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VERI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Veritaseum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.01K USD
- Veritaseum 當天價格變化爲 +0.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 VERI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 VERI 價格信息的首選平臺。

Veritaseum (VERI) 價格表現 USD

今天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.208144
在過去30天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.7752677590
在過去60天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.5003885300
在過去90天內，Veritaseum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.86178221706004

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.208144+0.84%
30天$ +8.7752677590+35.20%
60天$ +4.5003885300+18.05%
90天$ +7.86178221706004+46.06%

Veritaseum (VERI) 價格分析

Veritaseum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 23.66
$ 23.66$ 23.66

$ 26.36
$ 26.36$ 26.36

$ 465.93
$ 465.93$ 465.93

-1.18%

+0.84%

+4.37%

Veritaseum (VERI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.01K
$ 3.01K$ 3.01K

0.00
0.00 0.00

什麼是Veritaseum (VERI)

Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest. Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Veritaseum (VERI) 資源

官網

大家還在問：關於 Veritaseum (VERI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

VERI 兌換爲當地貨幣

1 VERI 兌換 AUD
A$40.3866
1 VERI 兌換 GBP
20.1933
1 VERI 兌換 EUR
24.1821
1 VERI 兌換 USD
$24.93
1 VERI 兌換 MYR
RM111.9357
1 VERI 兌換 TRY
883.0206
1 VERI 兌換 JPY
¥3,930.7131
1 VERI 兌換 RUB
2,533.6359
1 VERI 兌換 INR
2,148.7167
1 VERI 兌換 IDR
Rp408,688.4592
1 VERI 兌換 PHP
1,470.87
1 VERI 兌換 EGP
￡E.1,259.7129
1 VERI 兌換 BRL
R$152.5716
1 VERI 兌換 CAD
C$35.8992
1 VERI 兌換 BDT
3,040.9614
1 VERI 兌換 NGN
38,650.9734
1 VERI 兌換 UAH
1,054.0404
1 VERI 兌換 VES
Bs1,321.29
1 VERI 兌換 PKR
Rs6,942.2571
1 VERI 兌換 KZT
13,155.561
1 VERI 兌換 THB
฿864.5724
1 VERI 兌換 TWD
NT$825.4323
1 VERI 兌換 CHF
Fr22.6863
1 VERI 兌換 HKD
HK$193.9554
1 VERI 兌換 MAD
.د.م250.2972