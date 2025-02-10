VerifiedX 圖標

VerifiedX 價格 (VFX)

USD

VerifiedX (VFX) 實時價格圖表

$4.26
$4.26$4.26
-0.30%(1D)

今天 VerifiedX (VFX) 的價格

今天 VerifiedX (VFX) 的實時價格爲 4.27 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VerifiedX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.00K USD
- VerifiedX 當天價格變化爲 -0.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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VerifiedX (VFX) 價格表現 USD

今天內，VerifiedX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.011513233672264
在過去30天內，VerifiedX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5601851430
在過去60天內，VerifiedX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +26.5877852520
在過去90天內，VerifiedX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.26640178730504629

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.011513233672264-0.26%
30天$ -0.5601851430-13.11%
60天$ +26.5877852520+622.66%
90天$ +4.26640178730504629+118,570.03%

VerifiedX (VFX) 價格分析

VerifiedX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.18
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$ 4.28
$ 4.28$ 4.28

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

+0.06%

-0.26%

-13.11%

VerifiedX (VFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.00K
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什麼是VerifiedX (VFX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

VerifiedX (VFX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 VerifiedX (VFX) 的其他問題

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VFX 兌換爲當地貨幣

1 VFX 兌換 AUD
A$6.7893
1 VFX 兌換 GBP
3.416
1 VFX 兌換 EUR
4.1419
1 VFX 兌換 USD
$4.27
1 VFX 兌換 MYR
RM19.0869
1 VFX 兌換 TRY
153.8054
1 VFX 兌換 JPY
¥649.5951
1 VFX 兌換 RUB
417.5633
1 VFX 兌換 INR
375.6746
1 VFX 兌換 IDR
Rp69,999.9888
1 VFX 兌換 PHP
248.3005
1 VFX 兌換 EGP
￡E.215.2934
1 VFX 兌換 BRL
R$24.766
1 VFX 兌換 CAD
C$6.1061
1 VFX 兌換 BDT
524.5695
1 VFX 兌換 NGN
6,479.5115
1 VFX 兌換 UAH
178.2725
1 VFX 兌換 VES
Bs256.2
1 VFX 兌換 PKR
Rs1,200.4251
1 VFX 兌換 KZT
2,194.2249
1 VFX 兌換 THB
฿145.0519
1 VFX 兌換 TWD
NT$140.2268
1 VFX 兌換 CHF
Fr3.8857
1 VFX 兌換 HKD
HK$33.2206
1 VFX 兌換 MAD
.د.م42.9989