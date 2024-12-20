Verified USD 價格 (USDV)

USD

Verified USD (USDV) 實時價格圖表

$0.998682
$0.998682$0.998682
-0.10%(1D)

今天 Verified USD (USDV) 的價格

今天 Verified USD (USDV) 的實時價格爲 0.999443 USD。目前其市值爲 $ 640.61K USD。USDV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Verified USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 98.69K USD
- Verified USD 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 640.60K USD

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Verified USD (USDV) 價格表現 USD

今天內，Verified USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008085007011867
在過去30天內，Verified USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024293461
在過去60天內，Verified USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001918930
在過去90天內，Verified USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027350937826096

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0008085007011867-0.08%
30天$ -0.0024293461-0.24%
60天$ +0.0001918930+0.02%
90天$ +0.0027350937826096+0.27%

Verified USD (USDV) 價格分析

Verified USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.987597
$ 0.987597$ 0.987597

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

+0.28%

-0.08%

-0.20%

Verified USD (USDV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 640.61K
$ 640.61K$ 640.61K

$ 98.69K
$ 98.69K$ 98.69K

640.60K
640.60K 640.60K

什麼是Verified USD (USDV)

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

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Verified USD (USDV) 資源

官網

大家還在問：關於 Verified USD (USDV) 的其他問題

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USDV 兌換爲當地貨幣

1 USDV 兌換 AUD
A$1.58911437
1 USDV 兌換 GBP
0.78955997
1 USDV 兌換 EUR
0.95946528
1 USDV 兌換 USD
$0.999443
1 USDV 兌換 MYR
RM4.4974935
1 USDV 兌換 TRY
35.07045487
1 USDV 兌換 JPY
¥157.63214996
1 USDV 兌換 RUB
103.43235607
1 USDV 兌換 INR
85.09257702
1 USDV 兌換 IDR
Rp16,384.30885392
1 USDV 兌換 PHP
59.04709244
1 USDV 兌換 EGP
￡E.50.88164313
1 USDV 兌換 BRL
R$6.12658559
1 USDV 兌換 CAD
C$1.42920349
1 USDV 兌換 BDT
119.44343293
1 USDV 兌換 NGN
1,551.92509597
1 USDV 兌換 UAH
41.95661714
1 USDV 兌換 VES
Bs49.97215
1 USDV 兌換 PKR
Rs278.15498133
1 USDV 兌換 KZT
524.35776995
1 USDV 兌換 THB
฿34.55074451
1 USDV 兌換 TWD
NT$32.62181952
1 USDV 兌換 CHF
Fr0.88950427
1 USDV 兌換 HKD
HK$7.76567211
1 USDV 兌換 MAD
.د.م10.02441329