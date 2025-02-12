Verda City 圖標

Verda City 價格 (VERDA)

USD

Verda City (VERDA) 實時價格圖表

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今天 Verda City (VERDA) 的價格

今天 Verda City (VERDA) 的實時價格爲 0.00001063 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VERDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Verda City 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.01K USD
- Verda City 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Verda City (VERDA) 價格表現 USD

今天內，Verda City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Verda City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000102262
在過去60天內，Verda City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000102115
在過去90天內，Verda City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007503981459191374

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000102262-96.20%
60天$ -0.0000102115-96.06%
90天$ -0.0007503981459191374-98.60%

Verda City (VERDA) 價格分析

Verda City 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.00143829
$ 0.00143829$ 0.00143829

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Verda City (VERDA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 3.01K
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什麼是Verda City (VERDA)

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Verda City (VERDA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Verda City (VERDA) 的其他問題

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VERDA 兌換爲當地貨幣

1 VERDA 兌換 AUD
A$0.0000167954
1 VERDA 兌換 GBP
0.000008504
1 VERDA 兌換 EUR
0.0000102048
1 VERDA 兌換 USD
$0.00001063
1 VERDA 兌換 MYR
RM0.0000474098
1 VERDA 兌換 TRY
0.0003831052
1 VERDA 兌換 JPY
¥0.0016195868
1 VERDA 兌換 RUB
0.0010189918
1 VERDA 兌換 INR
0.0009224714
1 VERDA 兌換 IDR
Rp0.1742622672
1 VERDA 兌換 PHP
0.0006180282
1 VERDA 兌換 EGP
￡E.0.0005362835
1 VERDA 兌換 BRL
R$0.0000612288
1 VERDA 兌換 CAD
C$0.0000152009
1 VERDA 兌換 BDT
0.0012911198
1 VERDA 兌換 NGN
0.0159848625
1 VERDA 兌換 UAH
0.0004431647
1 VERDA 兌換 VES
Bs0.0006378
1 VERDA 兌換 PKR
Rs0.0029658763
1 VERDA 兌換 KZT
0.0053795241
1 VERDA 兌換 THB
฿0.000362483
1 VERDA 兌換 TWD
NT$0.0003490892
1 VERDA 兌換 CHF
Fr0.0000096733
1 VERDA 兌換 HKD
HK$0.0000828077
1 VERDA 兌換 MAD
.د.م0.0001067252