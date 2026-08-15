Verathos 今日價格

Verathos (SN96) 今日實時價格為 $ 1.7，過去 24 小時內變化了 2.90%。目前 SN96 兌 USD 的匯率為 $ 1.7 每 SN96。

Verathos 目前市值在 $ 979,680 排名第 #-，流通供應量為 575.95K SN96。過去 24 小時內，SN96 的交易價格在 $ 1.64（低點）和 $ 1.74（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.55，而歷史最低價為 $ 0.04768693。

短期表現方面，SN96 在過去一小時內波動了 +1.07%，過去7 天內波動了 +1.75%。過去一天，總交易量達到 $ 302.51K。

Verathos（SN96）市場資訊

市值 $ 979.68K$ 979.68K $ 979.68K 成交量（24H） $ 302.51K$ 302.51K $ 302.51K 完全稀釋市值 $ 35.72M$ 35.72M $ 35.72M 流通量 575.95K 575.95K 575.95K 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Verathos 的目前市值為 $ 979.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 302.51K。SN96 的流通量為 575.95K，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.72M。