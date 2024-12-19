VeraOne 圖標

VeraOne 價格 (VRO)

USD

VeraOne (VRO) 實時價格圖表

$83.09
$83.09$83.09
+1.20%(1D)

今天 VeraOne (VRO) 的價格

今天 VeraOne (VRO) 的實時價格爲 83.09 USD。目前其市值爲 $ 24.47M USD。VRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VeraOne 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.95K USD
- VeraOne 當天價格變化爲 +1.26%
- 其循環供應量爲 295.61K USD

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VeraOne (VRO) 價格表現 USD

今天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.035
在過去30天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.3845666740
在過去60天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.7423534410
在過去90天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.93072133249558

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1.035+1.26%
30天$ +2.3845666740+2.87%
60天$ -4.7423534410-5.70%
90天$ -1.93072133249558-2.27%

VeraOne (VRO) 價格分析

VeraOne 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 77.28
$ 77.28$ 77.28

$ 83.62
$ 83.62$ 83.62

$ 95.72
$ 95.72$ 95.72

+1.86%

+1.26%

-8.83%

VeraOne (VRO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 24.47M
$ 24.47M$ 24.47M

$ 27.95K
$ 27.95K$ 27.95K

295.61K
295.61K 295.61K

什麼是VeraOne (VRO)

VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

VeraOne (VRO) 資源

官網

大家還在問：關於 VeraOne (VRO) 的其他問題

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VRO 兌換爲當地貨幣

1 VRO 兌換 AUD
A$132.1131
1 VRO 兌換 GBP
65.6411
1 VRO 兌換 EUR
79.7664
1 VRO 兌換 USD
$83.09
1 VRO 兌換 MYR
RM373.905
1 VRO 兌換 TRY
2,914.7972
1 VRO 兌換 JPY
¥13,057.5935
1 VRO 兌換 RUB
8,557.4391
1 VRO 兌換 INR
7,070.959
1 VRO 兌換 IDR
Rp1,362,130.9296
1 VRO 兌換 PHP
4,907.2954
1 VRO 兌換 EGP
￡E.4,229.281
1 VRO 兌換 BRL
R$512.6653
1 VRO 兌換 CAD
C$118.8187
1 VRO 兌換 BDT
9,930.0859
1 VRO 兌換 NGN
129,021.3211
1 VRO 兌換 UAH
3,488.1182
1 VRO 兌換 VES
Bs4,154.5
1 VRO 兌換 PKR
Rs23,124.7779
1 VRO 兌換 KZT
43,593.1685
1 VRO 兌換 THB
฿2,869.0977
1 VRO 兌換 TWD
NT$2,711.2267
1 VRO 兌換 CHF
Fr73.9501
1 VRO 兌換 HKD
HK$645.6093
1 VRO 兌換 MAD
.د.م833.3927