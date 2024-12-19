VeraOne 價格 (VRO)
今天 VeraOne (VRO) 的實時價格爲 83.09 USD。目前其市值爲 $ 24.47M USD。VRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VeraOne 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.95K USD
- VeraOne 當天價格變化爲 +1.26%
- 其循環供應量爲 295.61K USD
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今天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.035。
在過去30天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.3845666740。
在過去60天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.7423534410。
在過去90天內，VeraOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.93072133249558。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +1.035
|+1.26%
|30天
|$ +2.3845666740
|+2.87%
|60天
|$ -4.7423534410
|-5.70%
|90天
|$ -1.93072133249558
|-2.27%
VeraOne 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.86%
+1.26%
-8.83%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.
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|1 VRO 兌換 AUD
A$132.1131
|1 VRO 兌換 GBP
￡65.6411
|1 VRO 兌換 EUR
€79.7664
|1 VRO 兌換 USD
$83.09
|1 VRO 兌換 MYR
RM373.905
|1 VRO 兌換 TRY
₺2,914.7972
|1 VRO 兌換 JPY
¥13,057.5935
|1 VRO 兌換 RUB
₽8,557.4391
|1 VRO 兌換 INR
₹7,070.959
|1 VRO 兌換 IDR
Rp1,362,130.9296
|1 VRO 兌換 PHP
₱4,907.2954
|1 VRO 兌換 EGP
￡E.4,229.281
|1 VRO 兌換 BRL
R$512.6653
|1 VRO 兌換 CAD
C$118.8187
|1 VRO 兌換 BDT
৳9,930.0859
|1 VRO 兌換 NGN
₦129,021.3211
|1 VRO 兌換 UAH
₴3,488.1182
|1 VRO 兌換 VES
Bs4,154.5
|1 VRO 兌換 PKR
Rs23,124.7779
|1 VRO 兌換 KZT
₸43,593.1685
|1 VRO 兌換 THB
฿2,869.0977
|1 VRO 兌換 TWD
NT$2,711.2267
|1 VRO 兌換 CHF
Fr73.9501
|1 VRO 兌換 HKD
HK$645.6093
|1 VRO 兌換 MAD
.د.م833.3927