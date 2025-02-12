Venus XVS 圖標

Venus XVS 價格 (VXVS)

USD

Venus XVS (VXVS) 實時價格圖表

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+13.90%(1D)

今天 Venus XVS (VXVS) 的價格

今天 Venus XVS (VXVS) 的實時價格爲 0.131942 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VXVS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus XVS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Venus XVS 當天價格變化爲 +13.95%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Venus XVS (VXVS) 價格表現 USD

今天內，Venus XVS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01634286
在過去30天內，Venus XVS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0378738059
在過去60天內，Venus XVS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0511893926
在過去90天內，Venus XVS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02515236911889738

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01634286+13.95%
30天$ -0.0378738059-28.70%
60天$ -0.0511893926-38.79%
90天$ -0.02515236911889738-16.01%

Venus XVS (VXVS) 價格分析

Venus XVS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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+0.43%

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+24.46%

Venus XVS (VXVS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Venus XVS (VXVS)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus XVS (VXVS) 資源

官網

大家還在問：關於 Venus XVS (VXVS) 的其他問題

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VXVS 兌換爲當地貨幣

1 VXVS 兌換 AUD
A$0.20846836
1 VXVS 兌換 GBP
0.1055536
1 VXVS 兌換 EUR
0.12666432
1 VXVS 兌換 USD
$0.131942
1 VXVS 兌換 MYR
RM0.58846132
1 VXVS 兌換 TRY
4.75518968
1 VXVS 兌換 JPY
¥20.10268312
1 VXVS 兌換 RUB
12.64796012
1 VXVS 兌換 INR
11.44992676
1 VXVS 兌換 IDR
Rp2,162.98326048
1 VXVS 兌換 PHP
7.67110788
1 VXVS 兌換 EGP
￡E.6.6564739
1 VXVS 兌換 BRL
R$0.75998592
1 VXVS 兌換 CAD
C$0.18867706
1 VXVS 兌換 BDT
16.02567532
1 VXVS 兌換 NGN
198.4077825
1 VXVS 兌換 UAH
5.50066198
1 VXVS 兌換 VES
Bs7.91652
1 VXVS 兌換 PKR
Rs36.81313742
1 VXVS 兌換 KZT
66.77188794
1 VXVS 兌換 THB
฿4.4992222
1 VXVS 兌換 TWD
NT$4.33297528
1 VXVS 兌換 CHF
Fr0.12006722
1 VXVS 兌換 HKD
HK$1.02782818
1 VXVS 兌換 MAD
.د.م1.32469768