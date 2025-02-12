Venus LINK 圖標

Venus LINK 價格 (VLINK)

USD

Venus LINK (VLINK) 實時價格圖表

$0.381322
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+0.40%(1D)

今天 Venus LINK (VLINK) 的價格

今天 Venus LINK (VLINK) 的實時價格爲 0.381322 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VLINK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus LINK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Venus LINK 當天價格變化爲 +0.46%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Venus LINK (VLINK) 價格表現 USD

今天內，Venus LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00177014
在過去30天內，Venus LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0226812232
在過去60天內，Venus LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1237610294
在過去90天內，Venus LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0945102920152419

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00177014+0.46%
30天$ -0.0226812232-5.94%
60天$ -0.1237610294-32.45%
90天$ +0.0945102920152419+32.95%

Venus LINK (VLINK) 價格分析

Venus LINK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.3798
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$ 0.402104
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$ 1.054
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-0.53%

+0.46%

-7.96%

Venus LINK (VLINK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Venus LINK (VLINK)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Venus LINK (VLINK) 資源

官網

大家還在問：關於 Venus LINK (VLINK) 的其他問題

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VLINK 兌換爲當地貨幣

1 VLINK 兌換 AUD
A$0.60248876
1 VLINK 兌換 GBP
0.3050576
1 VLINK 兌換 EUR
0.36606912
1 VLINK 兌換 USD
$0.381322
1 VLINK 兌換 MYR
RM1.70069612
1 VLINK 兌換 TRY
13.74284488
1 VLINK 兌換 JPY
¥58.08296704
1 VLINK 兌換 RUB
36.55734014
1 VLINK 兌換 INR
33.09112316
1 VLINK 兌換 IDR
Rp6,251.17932768
1 VLINK 兌換 PHP
22.17006108
1 VLINK 兌換 EGP
￡E.19.2376949
1 VLINK 兌換 BRL
R$2.19641472
1 VLINK 兌換 CAD
C$0.54529046
1 VLINK 兌換 BDT
46.31537012
1 VLINK 兌換 NGN
573.4129575
1 VLINK 兌換 UAH
15.89731418
1 VLINK 兌換 VES
Bs22.87932
1 VLINK 兌換 PKR
Rs106.39265122
1 VLINK 兌換 KZT
192.97562454
1 VLINK 兌換 THB
฿13.0030802
1 VLINK 兌換 TWD
NT$12.52261448
1 VLINK 兌換 CHF
Fr0.34700302
1 VLINK 兌換 HKD
HK$2.97049838
1 VLINK 兌換 MAD
.د.م3.82847288