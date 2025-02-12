Venus ETH 圖標

Venus ETH 價格 (VETH)

USD

Venus ETH (VETH) 實時價格圖表

$54.77
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-1.10%(1D)

今天 Venus ETH (VETH) 的價格

今天 Venus ETH (VETH) 的實時價格爲 54.77 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Venus ETH 當天價格變化爲 -1.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Venus ETH (VETH) 價格表現 USD

今天內，Venus ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.64151056633158
在過去30天內，Venus ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.5220947340
在過去60天內，Venus ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -17.6823849600
在過去90天內，Venus ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -13.48475030096892

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.64151056633158-1.15%
30天$ -10.5220947340-19.21%
60天$ -17.6823849600-32.28%
90天$ -13.48475030096892-19.75%

Venus ETH (VETH) 價格分析

Venus ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 54.85
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$ 56.61
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$ 98.04
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-0.07%

-1.15%

-4.99%

Venus ETH (VETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Venus ETH (VETH)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus ETH (VETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Venus ETH (VETH) 的其他問題

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VETH 兌換爲當地貨幣

1 VETH 兌換 AUD
A$86.5366
1 VETH 兌換 GBP
43.816
1 VETH 兌換 EUR
52.5792
1 VETH 兌換 USD
$54.77
1 VETH 兌換 MYR
RM244.2742
1 VETH 兌換 TRY
1,973.9108
1 VETH 兌換 JPY
¥8,342.5664
1 VETH 兌換 RUB
5,250.7999
1 VETH 兌換 INR
4,752.9406
1 VETH 兌換 IDR
Rp897,868.7088
1 VETH 兌換 PHP
3,184.3278
1 VETH 兌換 EGP
￡E.2,763.1465
1 VETH 兌換 BRL
R$315.4752
1 VETH 兌換 CAD
C$78.3211
1 VETH 兌換 BDT
6,652.3642
1 VETH 兌換 NGN
82,360.3875
1 VETH 兌換 UAH
2,283.3613
1 VETH 兌換 VES
Bs3,286.2
1 VETH 兌換 PKR
Rs15,281.3777
1 VETH 兌換 KZT
27,717.4539
1 VETH 兌換 THB
฿1,867.657
1 VETH 兌換 TWD
NT$1,798.6468
1 VETH 兌換 CHF
Fr49.8407
1 VETH 兌換 HKD
HK$426.6583
1 VETH 兌換 MAD
.د.م549.8908