Venus DOT 圖標

Venus DOT 價格 (VDOT)

USD

Venus DOT (VDOT) 實時價格圖表

$0.110067
$0.110067$0.110067
-5.90%(1D)

今天 Venus DOT (VDOT) 的價格

今天 Venus DOT (VDOT) 的實時價格爲 0.110067 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VDOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus DOT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Venus DOT 當天價格變化爲 -5.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Venus DOT (VDOT) 價格表現 USD

今天內，Venus DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0069251339968872
在過去30天內，Venus DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0264143189
在過去60天內，Venus DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0505245282
在過去90天內，Venus DOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00474220376994368

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0069251339968872-5.92%
30天$ -0.0264143189-23.99%
60天$ -0.0505245282-45.90%
90天$ -0.00474220376994368-4.13%

Venus DOT (VDOT) 價格分析

Venus DOT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.10792
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$ 0.117128
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$ 1.11
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+0.35%

-5.92%

+2.15%

Venus DOT (VDOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Venus DOT (VDOT)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus DOT (VDOT) 資源

官網

大家還在問：關於 Venus DOT (VDOT) 的其他問題

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VDOT 兌換爲當地貨幣

1 VDOT 兌換 AUD
A$0.17500653
1 VDOT 兌換 GBP
0.0880536
1 VDOT 兌換 EUR
0.10566432
1 VDOT 兌換 USD
$0.110067
1 VDOT 兌換 MYR
RM0.49199949
1 VDOT 兌換 TRY
3.9734187
1 VDOT 兌換 JPY
¥16.90408986
1 VDOT 兌換 RUB
10.35950604
1 VDOT 兌換 INR
9.55601694
1 VDOT 兌換 IDR
Rp1,804.37676048
1 VDOT 兌換 PHP
6.40259739
1 VDOT 兌換 EGP
￡E.5.57929623
1 VDOT 兌換 BRL
R$0.63398592
1 VDOT 兌換 CAD
C$0.15629514
1 VDOT 兌換 BDT
13.32361035
1 VDOT 兌換 NGN
165.2656005
1 VDOT 兌換 UAH
4.58869323
1 VDOT 兌換 VES
Bs6.60402
1 VDOT 兌換 PKR
Rs30.70979367
1 VDOT 兌換 KZT
55.50458676
1 VDOT 兌換 THB
฿3.7532847
1 VDOT 兌換 TWD
NT$3.61570095
1 VDOT 兌換 CHF
Fr0.10016097
1 VDOT 兌換 HKD
HK$0.85742193
1 VDOT 兌換 MAD
.د.م1.10177067