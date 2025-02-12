Venus DOGE 圖標

Venus DOGE 價格 (VDOGE)

USD

Venus DOGE (VDOGE) 實時價格圖表

$0.00518155
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-4.40%(1D)

今天 Venus DOGE (VDOGE) 的價格

今天 Venus DOGE (VDOGE) 的實時價格爲 0.00518155 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VDOGE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus DOGE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.77 USD
- Venus DOGE 當天價格變化爲 -4.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Venus DOGE (VDOGE) 價格表現 USD

今天內，Venus DOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000241402850946429
在過去30天內，Venus DOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011571038
在過去60天內，Venus DOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019625866
在過去90天內，Venus DOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002979847792342324

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000241402850946429-4.45%
30天$ -0.0011571038-22.33%
60天$ -0.0019625866-37.87%
90天$ -0.002979847792342324-36.51%

Venus DOGE (VDOGE) 價格分析

Venus DOGE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00506434
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$ 0.00544092$ 0.00544092

$ 0.01464422
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+0.25%

-4.45%

-4.20%

Venus DOGE (VDOGE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Venus DOGE (VDOGE)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus DOGE (VDOGE) 資源

官網

大家還在問：關於 Venus DOGE (VDOGE) 的其他問題

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VDOGE 兌換爲當地貨幣

1 VDOGE 兌換 AUD
A$0.0082386645
1 VDOGE 兌換 GBP
0.00414524
1 VDOGE 兌換 EUR
0.004974288
1 VDOGE 兌換 USD
$0.00518155
1 VDOGE 兌換 MYR
RM0.0231615285
1 VDOGE 兌換 TRY
0.187053955
1 VDOGE 兌換 JPY
¥0.795782449
1 VDOGE 兌換 RUB
0.487687486
1 VDOGE 兌換 INR
0.449862171
1 VDOGE 兌換 IDR
Rp84.943429032
1 VDOGE 兌換 PHP
0.3014107635
1 VDOGE 兌換 EGP
￡E.0.2626527695
1 VDOGE 兌換 BRL
R$0.029845728
1 VDOGE 兌換 CAD
C$0.007357801
1 VDOGE 兌換 BDT
0.6272266275
1 VDOGE 兌換 NGN
7.780097325
1 VDOGE 兌換 UAH
0.2160188195
1 VDOGE 兌換 VES
Bs0.310893
1 VDOGE 兌換 PKR
Rs1.4457042655
1 VDOGE 兌換 KZT
2.612952034
1 VDOGE 兌換 THB
฿0.176690855
1 VDOGE 兌換 TWD
NT$0.1702139175
1 VDOGE 兌換 CHF
Fr0.0047152105
1 VDOGE 兌換 HKD
HK$0.0403642745
1 VDOGE 兌換 MAD
.د.م0.0518673155