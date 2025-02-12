Venus BUSD 圖標

Venus BUSD 價格 (VBUSD)

USD

Venus BUSD (VBUSD) 實時價格圖表

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+0.20%(1D)

今天 Venus BUSD (VBUSD) 的價格

今天 Venus BUSD (VBUSD) 的實時價格爲 0.02227557 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VBUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus BUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Venus BUSD 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Venus BUSD (VBUSD) 價格表現 USD

今天內，Venus BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Venus BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003639293
在過去60天內，Venus BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000803479
在過去90天內，Venus BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000058476091768097

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.23%
30天$ +0.0003639293+1.63%
60天$ -0.0000803479-0.36%
90天$ +0.000058476091768097+0.26%

Venus BUSD (VBUSD) 價格分析

Venus BUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02137099
$ 0.02137099$ 0.02137099

$ 0.02236142
$ 0.02236142$ 0.02236142

$ 0.057619
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-0.11%

+0.23%

+0.23%

Venus BUSD (VBUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Venus BUSD (VBUSD)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus BUSD (VBUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Venus BUSD (VBUSD) 的其他問題

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VBUSD 兌換爲當地貨幣

1 VBUSD 兌換 AUD
A$0.0354181563
1 VBUSD 兌換 GBP
0.017820456
1 VBUSD 兌換 EUR
0.0213845472
1 VBUSD 兌換 USD
$0.02227557
1 VBUSD 兌換 MYR
RM0.0995717979
1 VBUSD 兌換 TRY
0.804148077
1 VBUSD 兌換 JPY
¥3.4210820406
1 VBUSD 兌換 RUB
2.0965766484
1 VBUSD 兌換 INR
1.9339649874
1 VBUSD 兌換 IDR
Rp365.1732202608
1 VBUSD 兌換 PHP
1.2957699069
1 VBUSD 兌換 EGP
￡E.1.1291486433
1 VBUSD 兌換 BRL
R$0.1283072832
1 VBUSD 兌換 CAD
C$0.0316313094
1 VBUSD 兌換 BDT
2.6964577485
1 VBUSD 兌換 NGN
33.446768355
1 VBUSD 兌換 UAH
0.9286685133
1 VBUSD 兌換 VES
Bs1.3365342
1 VBUSD 兌換 PKR
Rs6.2151067857
1 VBUSD 兌換 KZT
11.2331244396
1 VBUSD 兌換 THB
฿0.759596937
1 VBUSD 兌換 TWD
NT$0.7317524745
1 VBUSD 兌換 CHF
Fr0.0202707687
1 VBUSD 兌換 HKD
HK$0.1735266903
1 VBUSD 兌換 MAD
.د.م0.2229784557