Venus BTC 價格 (VBTC)
今天 Venus BTC (VBTC) 的實時價格爲 1,959.09 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.90K USD
- Venus BTC 當天價格變化爲 -2.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Venus BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -41.255678144339。
在過去30天內，Venus BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +58.0964221320。
在過去60天內，Venus BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -106.9065617550。
在過去90天內，Venus BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +117.360699575774。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -41.255678144339
|-2.06%
|30天
|$ +58.0964221320
|+2.97%
|60天
|$ -106.9065617550
|-5.45%
|90天
|$ +117.360699575774
|+6.37%
Venus BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.18%
-2.06%
-1.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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|1 VBTC 兌換 AUD
A$3,114.9531
|1 VBTC 兌換 GBP
￡1,567.272
|1 VBTC 兌換 EUR
€1,880.7264
|1 VBTC 兌換 USD
$1,959.09
|1 VBTC 兌換 MYR
RM8,757.1323
|1 VBTC 兌換 TRY
₺70,723.149
|1 VBTC 兌換 JPY
¥300,877.0422
|1 VBTC 兌換 RUB
₽184,389.5508
|1 VBTC 兌換 INR
₹170,088.1938
|1 VBTC 兌換 IDR
Rp32,116,224.3696
|1 VBTC 兌換 PHP
₱113,960.2653
|1 VBTC 兌換 EGP
￡E.99,306.2721
|1 VBTC 兌換 BRL
R$11,284.3584
|1 VBTC 兌換 CAD
C$2,781.9078
|1 VBTC 兌換 BDT
৳237,147.8445
|1 VBTC 兌換 NGN
₦2,941,573.635
|1 VBTC 兌換 UAH
₴81,674.4621
|1 VBTC 兌換 VES
Bs117,545.4
|1 VBTC 兌換 PKR
Rs546,605.7009
|1 VBTC 兌換 KZT
₸987,929.9052
|1 VBTC 兌換 THB
฿66,804.969
|1 VBTC 兌換 TWD
NT$64,356.1065
|1 VBTC 兌換 CHF
Fr1,782.7719
|1 VBTC 兌換 HKD
HK$15,261.3111
|1 VBTC 兌換 MAD
.د.م19,610.4909