Venus BETH 圖標

Venus BETH 價格 (VBETH)

USD

Venus BETH (VBETH) 實時價格圖表

$57.25
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-2.80%(1D)

今天 Venus BETH (VBETH) 的價格

今天 Venus BETH (VBETH) 的實時價格爲 57.25 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VBETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Venus BETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Venus BETH 當天價格變化爲 -2.82%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Venus BETH (VBETH) 價格表現 USD

今天內，Venus BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.66383267164647
在過去30天內，Venus BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.4220190000
在過去60天內，Venus BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -18.5810943500
在過去90天內，Venus BETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.58497405989638

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.66383267164647-2.82%
30天$ -10.4220190000-18.20%
60天$ -18.5810943500-32.45%
90天$ -11.58497405989638-16.83%

Venus BETH (VBETH) 價格分析

Venus BETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 56.28
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$ 59.18
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$ 91.12
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+0.49%

-2.82%

-4.27%

Venus BETH (VBETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Venus BETH (VBETH)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus BETH (VBETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Venus BETH (VBETH) 的其他問題

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VBETH 兌換爲當地貨幣

1 VBETH 兌換 AUD
A$91.0275
1 VBETH 兌換 GBP
45.8
1 VBETH 兌換 EUR
54.96
1 VBETH 兌換 USD
$57.25
1 VBETH 兌換 MYR
RM255.9075
1 VBETH 兌換 TRY
2,066.725
1 VBETH 兌換 JPY
¥8,792.455
1 VBETH 兌換 RUB
5,388.37
1 VBETH 兌換 INR
4,970.445
1 VBETH 兌換 IDR
Rp938,524.44
1 VBETH 兌換 PHP
3,330.2325
1 VBETH 兌換 EGP
￡E.2,902.0025
1 VBETH 兌換 BRL
R$329.76
1 VBETH 兌換 CAD
C$81.295
1 VBETH 兌換 BDT
6,930.1125
1 VBETH 兌換 NGN
85,960.875
1 VBETH 兌換 UAH
2,386.7525
1 VBETH 兌換 VES
Bs3,435
1 VBETH 兌換 PKR
Rs15,973.3225
1 VBETH 兌換 KZT
28,870.03
1 VBETH 兌換 THB
฿1,952.225
1 VBETH 兌換 TWD
NT$1,880.6625
1 VBETH 兌換 CHF
Fr52.0975
1 VBETH 兌換 HKD
HK$445.9775
1 VBETH 兌換 MAD
.د.م573.0725