Veno USD 價格 (VUSD)

USD

Veno USD (VUSD) 實時價格圖表

$0.999248
$0.999248$0.999248
+0.70%(1D)

今天 Veno USD (VUSD) 的價格

今天 Veno USD (VUSD) 的實時價格爲 0.999516 USD。目前其市值爲 $ 4.57M USD。VUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Veno USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 400.72K USD
- Veno USD 當天價格變化爲 +0.82%
- 其循環供應量爲 4.57M USD

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Veno USD (VUSD) 價格表現 USD

今天內，Veno USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0081575
在過去30天內，Veno USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0033915576
在過去60天內，Veno USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033000020
在過去90天內，Veno USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0044762837555119

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0081575+0.82%
30天$ +0.0033915576+0.34%
60天$ -0.0033000020-0.33%
90天$ +0.0044762837555119+0.45%

Veno USD (VUSD) 價格分析

Veno USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.989498
$ 0.989498$ 0.989498

$ 1.008
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$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

+0.05%

+0.82%

-0.47%

Veno USD (VUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

$ 400.72K
$ 400.72K$ 400.72K

4.57M
4.57M 4.57M

什麼是Veno USD (VUSD)

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Veno USD (VUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Veno USD (VUSD) 的其他問題

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VUSD 兌換爲當地貨幣

1 VUSD 兌換 AUD
A$1.58923044
1 VUSD 兌換 GBP
0.78961764
1 VUSD 兌換 EUR
0.95953536
1 VUSD 兌換 USD
$0.999516
1 VUSD 兌換 MYR
RM4.497822
1 VUSD 兌換 TRY
35.06302128
1 VUSD 兌換 JPY
¥157.0739394
1 VUSD 兌換 RUB
102.94015284
1 VUSD 兌換 INR
85.0588116
1 VUSD 兌換 IDR
Rp16,385.50557504
1 VUSD 兌換 PHP
59.03141496
1 VUSD 兌換 EGP
￡E.50.8753644
1 VUSD 兌換 BRL
R$6.16701372
1 VUSD 兌換 CAD
C$1.42930788
1 VUSD 兌換 BDT
119.45215716
1 VUSD 兌換 NGN
1,552.03844964
1 VUSD 兌換 UAH
41.95968168
1 VUSD 兌換 VES
Bs49.9758
1 VUSD 兌換 PKR
Rs278.17529796
1 VUSD 兌換 KZT
524.3960694
1 VUSD 兌換 THB
฿34.51328748
1 VUSD 兌換 TWD
NT$32.61420708
1 VUSD 兌換 CHF
Fr0.88956924
1 VUSD 兌換 HKD
HK$7.76623932
1 VUSD 兌換 MAD
.د.م10.02514548