Veno ETH 價格 (VETH)

USD

Veno ETH (VETH) 實時價格圖表

$3,674.2
$3,674.2$3,674.2
-4.60%(1D)

今天 Veno ETH (VETH) 的價格

今天 Veno ETH (VETH) 的實時價格爲 3,674.2 USD。目前其市值爲 $ 4.58M USD。VETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Veno ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.85K USD
- Veno ETH 當天價格變化爲 -4.69%
- 其循環供應量爲 1.25K USD

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Veno ETH (VETH) 價格表現 USD

今天內，Veno ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -180.923592457924
在過去30天內，Veno ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +668.0816231000
在過去60天內，Veno ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,367.6199095000
在過去90天內，Veno ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,129.8538840435815

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -180.923592457924-4.69%
30天$ +668.0816231000+18.18%
60天$ +1,367.6199095000+37.22%
90天$ +1,129.8538840435815+44.41%

Veno ETH (VETH) 價格分析

Veno ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,563.91
$ 3,563.91$ 3,563.91

$ 3,879.42
$ 3,879.42$ 3,879.42

$ 4,083.99
$ 4,083.99$ 4,083.99

-0.33%

-4.69%

-6.51%

Veno ETH (VETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

$ 237.85K
$ 237.85K$ 237.85K

1.25K
1.25K 1.25K

什麼是Veno ETH (VETH)

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Veno ETH (VETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Veno ETH (VETH) 的其他問題

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VETH 兌換爲當地貨幣

1 VETH 兌換 AUD
A$5,841.978
1 VETH 兌換 GBP
2,902.618
1 VETH 兌換 EUR
3,527.232
1 VETH 兌換 USD
$3,674.2
1 VETH 兌換 MYR
RM16,533.9
1 VETH 兌換 TRY
128,890.936
1 VETH 兌換 JPY
¥577,400.53
1 VETH 兌換 RUB
378,405.858
1 VETH 兌換 INR
312,674.42
1 VETH 兌換 IDR
Rp60,232,777.248
1 VETH 兌換 PHP
216,998.252
1 VETH 兌換 EGP
￡E.187,016.78
1 VETH 兌換 BRL
R$22,669.814
1 VETH 兌換 CAD
C$5,254.106
1 VETH 兌換 BDT
439,103.642
1 VETH 兌換 NGN
5,705,261.018
1 VETH 兌換 UAH
154,242.916
1 VETH 兌換 VES
Bs183,710
1 VETH 兌換 PKR
Rs1,022,566.602
1 VETH 兌換 KZT
1,927,669.03
1 VETH 兌換 THB
฿126,870.126
1 VETH 兌換 TWD
NT$119,889.146
1 VETH 兌換 CHF
Fr3,270.038
1 VETH 兌換 HKD
HK$28,548.534
1 VETH 兌換 MAD
.د.م36,852.226