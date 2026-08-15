VEMP Horizon 今日價格

VEMP Horizon (VEMP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.18%。目前 VEMP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VEMP。

VEMP Horizon 目前市值在 $ 26,762 排名第 #-，流通供應量為 500.00M VEMP。過去 24 小時內，VEMP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.655693，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VEMP 在過去一小時內波動了 -1.33%，過去7 天內波動了 +10.64%。過去一天，總交易量達到 --。

VEMP Horizon（VEMP）市場資訊

市值 $ 26.76K$ 26.76K $ 26.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.76K$ 26.76K $ 26.76K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

VEMP Horizon 的目前市值為 $ 26.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VEMP 的流通量為 500.00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.76K。