Vector Reserve Staked vETH 價格 (SVETH)
今天 Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 的實時價格爲 4,345.27 USD。目前其市值爲 $ 187.27K USD。SVETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vector Reserve Staked vETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.99 USD
- Vector Reserve Staked vETH 當天價格變化爲 +1.49%
- 其循環供應量爲 43.10 USD
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今天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +63.67。
在過去30天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +859.2063145990。
在過去60天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,374.6787422670。
在過去90天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +63.67
|+1.49%
|30天
|$ +859.2063145990
|+19.77%
|60天
|$ +1,374.6787422670
|+31.64%
|90天
|$ 0
|--
Vector Reserve Staked vETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+1.49%
-3.19%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.
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|1 SVETH 兌換 AUD
A$6,908.9793
|1 SVETH 兌換 GBP
￡3,432.7633
|1 SVETH 兌換 EUR
€4,171.4592
|1 SVETH 兌換 USD
$4,345.27
|1 SVETH 兌換 MYR
RM19,553.715
|1 SVETH 兌換 TRY
₺152,475.5243
|1 SVETH 兌換 JPY
¥685,335.9844
|1 SVETH 兌換 RUB
₽449,691.9923
|1 SVETH 兌換 INR
₹369,956.2878
|1 SVETH 兌換 IDR
Rp71,233,923.0288
|1 SVETH 兌換 PHP
₱256,718.5516
|1 SVETH 兌換 EGP
￡E.221,217.6957
|1 SVETH 兌換 BRL
R$26,636.5051
|1 SVETH 兌換 CAD
C$6,213.7361
|1 SVETH 兌換 BDT
৳519,303.2177
|1 SVETH 兌換 NGN
₦6,747,291.8033
|1 SVETH 兌換 UAH
₴182,414.4346
|1 SVETH 兌換 VES
Bs217,263.5
|1 SVETH 兌換 PKR
Rs1,209,332.0937
|1 SVETH 兌換 KZT
₸2,279,745.9055
|1 SVETH 兌換 THB
฿150,215.9839
|1 SVETH 兌換 TWD
NT$141,829.6128
|1 SVETH 兌換 CHF
Fr3,867.2903
|1 SVETH 兌換 HKD
HK$33,762.7479
|1 SVETH 兌換 MAD
.د.م43,583.0581