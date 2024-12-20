Vector Reserve Staked vETH 圖標

Vector Reserve Staked vETH 價格 (SVETH)

USD

Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 實時價格圖表

$4,345.27
$4,345.27$4,345.27
+1.40%(1D)

今天 Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 的價格

今天 Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 的實時價格爲 4,345.27 USD。目前其市值爲 $ 187.27K USD。SVETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vector Reserve Staked vETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.99 USD
- Vector Reserve Staked vETH 當天價格變化爲 +1.49%
- 其循環供應量爲 43.10 USD

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Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 價格表現 USD

今天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +63.67
在過去30天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +859.2063145990
在過去60天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,374.6787422670
在過去90天內，Vector Reserve Staked vETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +63.67+1.49%
30天$ +859.2063145990+19.77%
60天$ +1,374.6787422670+31.64%
90天$ 0--

Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 價格分析

Vector Reserve Staked vETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4,281.17
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$ 4,364.42
$ 4,364.42$ 4,364.42

$ 4,781.82
$ 4,781.82$ 4,781.82

--

+1.49%

-3.19%

Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 187.27K
$ 187.27K$ 187.27K

$ 18.99
$ 18.99$ 18.99

43.10
43.10 43.10

什麼是Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 的其他問題

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SVETH 兌換爲當地貨幣

1 SVETH 兌換 AUD
A$6,908.9793
1 SVETH 兌換 GBP
3,432.7633
1 SVETH 兌換 EUR
4,171.4592
1 SVETH 兌換 USD
$4,345.27
1 SVETH 兌換 MYR
RM19,553.715
1 SVETH 兌換 TRY
152,475.5243
1 SVETH 兌換 JPY
¥685,335.9844
1 SVETH 兌換 RUB
449,691.9923
1 SVETH 兌換 INR
369,956.2878
1 SVETH 兌換 IDR
Rp71,233,923.0288
1 SVETH 兌換 PHP
256,718.5516
1 SVETH 兌換 EGP
￡E.221,217.6957
1 SVETH 兌換 BRL
R$26,636.5051
1 SVETH 兌換 CAD
C$6,213.7361
1 SVETH 兌換 BDT
519,303.2177
1 SVETH 兌換 NGN
6,747,291.8033
1 SVETH 兌換 UAH
182,414.4346
1 SVETH 兌換 VES
Bs217,263.5
1 SVETH 兌換 PKR
Rs1,209,332.0937
1 SVETH 兌換 KZT
2,279,745.9055
1 SVETH 兌換 THB
฿150,215.9839
1 SVETH 兌換 TWD
NT$141,829.6128
1 SVETH 兌換 CHF
Fr3,867.2903
1 SVETH 兌換 HKD
HK$33,762.7479
1 SVETH 兌換 MAD
.د.م43,583.0581