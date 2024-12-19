Vector Finance 價格 (VTX)
今天 Vector Finance (VTX) 的實時價格爲 0.02629219 USD。目前其市值爲 $ 1.43M USD。VTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vector Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.62K USD
- Vector Finance 當天價格變化爲 -11.68%
- 其循環供應量爲 54.36M USD
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今天內，Vector Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00347741696883602。
在過去30天內，Vector Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0057782004。
在過去60天內，Vector Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0095124749。
在過去90天內，Vector Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003085529588626647。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00347741696883602
|-11.68%
|30天
|$ +0.0057782004
|+21.98%
|60天
|$ +0.0095124749
|+36.18%
|90天
|$ +0.003085529588626647
|+13.30%
Vector Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.84%
-11.68%
-20.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 VTX 兌換 AUD
A$0.0418045821
|1 VTX 兌換 GBP
￡0.0207708301
|1 VTX 兌換 EUR
€0.0252405024
|1 VTX 兌換 USD
$0.02629219
|1 VTX 兌換 MYR
RM0.118314855
|1 VTX 兌換 TRY
₺0.9223300252
|1 VTX 兌換 JPY
¥4.1318176585
|1 VTX 兌換 RUB
₽2.7078326481
|1 VTX 兌換 INR
₹2.237465369
|1 VTX 兌換 IDR
Rp431.0194392336
|1 VTX 兌換 PHP
₱1.5528167414
|1 VTX 兌換 EGP
￡E.1.338272471
|1 VTX 兌換 BRL
R$0.1622228123
|1 VTX 兌換 CAD
C$0.0375978317
|1 VTX 兌換 BDT
৳3.1421796269
|1 VTX 兌換 NGN
₦40.8262497101
|1 VTX 兌換 UAH
₴1.1037461362
|1 VTX 兌換 VES
Bs1.3146095
|1 VTX 兌換 PKR
Rs7.3173793989
|1 VTX 兌換 KZT
₸13.7941974835
|1 VTX 兌換 THB
฿0.9078693207
|1 VTX 兌換 TWD
NT$0.8579141597
|1 VTX 兌換 CHF
Fr0.0234000491
|1 VTX 兌換 HKD
HK$0.2042903163
|1 VTX 兌換 MAD
.د.م0.2637106657