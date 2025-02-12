Veco 圖標

Veco 價格 (VECO)

USD

Veco (VECO) 實時價格圖表

$0.00073566
$0.00073566$0.00073566
+7.60%(1D)

今天 Veco (VECO) 的價格

今天 Veco (VECO) 的實時價格爲 0.00073566 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VECO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Veco 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.78 USD
- Veco 當天價格變化爲 +7.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Veco (VECO) 價格表現 USD

今天內，Veco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Veco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002373906
在過去60天內，Veco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001742664
在過去90天內，Veco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001548095359298155

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+7.69%
30天$ +0.0002373906+32.27%
60天$ +0.0001742664+23.69%
90天$ +0.0001548095359298155+26.65%

Veco (VECO) 價格分析

Veco 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00067242
$ 0.00067242$ 0.00067242

$ 0.00074801
$ 0.00074801$ 0.00074801

$ 0.09175
$ 0.09175$ 0.09175

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+7.69%

+76.91%

Veco (VECO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 21.78
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0.00
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什麼是Veco (VECO)

CPU Only Masternode coin, Decentralized Applications

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Veco (VECO) 資源

官網

大家還在問：關於 Veco (VECO) 的其他問題

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VECO 兌換爲當地貨幣

1 VECO 兌換 AUD
A$0.0011623428
1 VECO 兌換 GBP
0.000588528
1 VECO 兌換 EUR
0.0007062336
1 VECO 兌換 USD
$0.00073566
1 VECO 兌換 MYR
RM0.0032810436
1 VECO 兌換 TRY
0.0265058298
1 VECO 兌換 JPY
¥0.1121072274
1 VECO 兌換 RUB
0.0705203676
1 VECO 兌換 INR
0.0638405748
1 VECO 兌換 IDR
Rp12.0599980704
1 VECO 兌換 PHP
0.0427712724
1 VECO 兌換 EGP
￡E.0.037114047
1 VECO 兌換 BRL
R$0.0042374016
1 VECO 兌換 CAD
C$0.0010519938
1 VECO 兌換 BDT
0.0893532636
1 VECO 兌換 NGN
1.106248725
1 VECO 兌換 UAH
0.0306696654
1 VECO 兌換 VES
Bs0.0441396
1 VECO 兌換 PKR
Rs0.2052564966
1 VECO 兌換 KZT
0.3722954562
1 VECO 兌換 THB
฿0.0250786494
1 VECO 兌換 TWD
NT$0.0241590744
1 VECO 兌換 CHF
Fr0.0006694506
1 VECO 兌換 HKD
HK$0.0057307914
1 VECO 兌換 MAD
.د.م0.0073860264