VCGamers 價格 (VCG)
今天 VCGamers (VCG) 的實時價格爲 0.00906928 USD。目前其市值爲 $ 906.92K USD。VCG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VCGamers 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.28K USD
- VCGamers 當天價格變化爲 -13.38%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00140184640544904。
在過去30天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014761432。
在過去60天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010969666。
在過去90天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001388427478523427。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00140184640544904
|-13.38%
|30天
|$ +0.0014761432
|+16.28%
|60天
|$ +0.0010969666
|+12.10%
|90天
|$ +0.001388427478523427
|+18.08%
VCGamers 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.83%
-13.38%
+5.82%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!
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|1 VCG 兌換 AUD
A$0.0144201552
|1 VCG 兌換 GBP
￡0.0071647312
|1 VCG 兌換 EUR
€0.0087065088
|1 VCG 兌換 USD
$0.00906928
|1 VCG 兌換 MYR
RM0.04081176
|1 VCG 兌換 TRY
₺0.3181503424
|1 VCG 兌換 JPY
¥1.425237352
|1 VCG 兌換 RUB
₽0.9340451472
|1 VCG 兌換 INR
₹0.771795728
|1 VCG 兌換 IDR
Rp148.6766975232
|1 VCG 兌換 PHP
₱0.5356316768
|1 VCG 兌換 EGP
￡E.0.461626352
|1 VCG 兌換 BRL
R$0.0559574576
|1 VCG 兌換 CAD
C$0.0129690704
|1 VCG 兌換 BDT
৳1.0838696528
|1 VCG 兌換 NGN
₦14.0826872912
|1 VCG 兌換 UAH
₴0.3807283744
|1 VCG 兌換 VES
Bs0.453464
|1 VCG 兌換 PKR
Rs2.5240713168
|1 VCG 兌換 KZT
₸4.758197752
|1 VCG 兌換 THB
฿0.3131622384
|1 VCG 兌換 TWD
NT$0.2959306064
|1 VCG 兌換 CHF
Fr0.0080716592
|1 VCG 兌換 HKD
HK$0.0704683056
|1 VCG 兌換 MAD
.د.م0.0909648784