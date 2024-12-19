VCGamers 圖標

VCGamers 價格 (VCG)

USD

VCGamers (VCG) 實時價格圖表

$0.00906928
$0.00906928$0.00906928
-13.30%(1D)

今天 VCGamers (VCG) 的價格

今天 VCGamers (VCG) 的實時價格爲 0.00906928 USD。目前其市值爲 $ 906.92K USD。VCG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VCGamers 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.28K USD
- VCGamers 當天價格變化爲 -13.38%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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VCGamers (VCG) 價格表現 USD

今天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00140184640544904
在過去30天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014761432
在過去60天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010969666
在過去90天內，VCGamers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001388427478523427

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00140184640544904-13.38%
30天$ +0.0014761432+16.28%
60天$ +0.0010969666+12.10%
90天$ +0.001388427478523427+18.08%

VCGamers (VCG) 價格分析

VCGamers 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00840417
$ 0.00840417$ 0.00840417

$ 0.01047113
$ 0.01047113$ 0.01047113

$ 0.19225
$ 0.19225$ 0.19225

+2.83%

-13.38%

+5.82%

VCGamers (VCG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 906.92K
$ 906.92K$ 906.92K

$ 7.28K
$ 7.28K$ 7.28K

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是VCGamers (VCG)

$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!

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VCGamers (VCG) 資源

官網

大家還在問：關於 VCGamers (VCG) 的其他問題

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VCG 兌換爲當地貨幣

1 VCG 兌換 AUD
A$0.0144201552
1 VCG 兌換 GBP
0.0071647312
1 VCG 兌換 EUR
0.0087065088
1 VCG 兌換 USD
$0.00906928
1 VCG 兌換 MYR
RM0.04081176
1 VCG 兌換 TRY
0.3181503424
1 VCG 兌換 JPY
¥1.425237352
1 VCG 兌換 RUB
0.9340451472
1 VCG 兌換 INR
0.771795728
1 VCG 兌換 IDR
Rp148.6766975232
1 VCG 兌換 PHP
0.5356316768
1 VCG 兌換 EGP
￡E.0.461626352
1 VCG 兌換 BRL
R$0.0559574576
1 VCG 兌換 CAD
C$0.0129690704
1 VCG 兌換 BDT
1.0838696528
1 VCG 兌換 NGN
14.0826872912
1 VCG 兌換 UAH
0.3807283744
1 VCG 兌換 VES
Bs0.453464
1 VCG 兌換 PKR
Rs2.5240713168
1 VCG 兌換 KZT
4.758197752
1 VCG 兌換 THB
฿0.3131622384
1 VCG 兌換 TWD
NT$0.2959306064
1 VCG 兌換 CHF
Fr0.0080716592
1 VCG 兌換 HKD
HK$0.0704683056
1 VCG 兌換 MAD
.د.م0.0909648784