Vcash 圖標

Vcash 價格 (XVC)

USD

Vcash (XVC) 實時價格圖表

$0.079255
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+0.30%(1D)

今天 Vcash (XVC) 的價格

今天 Vcash (XVC) 的實時價格爲 0.079255 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XVC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vcash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.66 USD
- Vcash 當天價格變化爲 +0.36%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Vcash (XVC) 價格表現 USD

今天內，Vcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002804
在過去30天內，Vcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0058813629
在過去60天內，Vcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0113994923
在過去90天內，Vcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00245931379831227

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0002804+0.36%
30天$ -0.0058813629-7.42%
60天$ -0.0113994923-14.38%
90天$ -0.00245931379831227-3.00%

Vcash (XVC) 價格分析

Vcash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.078719
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$ 0.079454
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$ 3.61
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+0.36%

-6.04%

Vcash (XVC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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什麼是Vcash (XVC)

Vcash is a cryptocurrency that uses a multitier architecture that enables the coin to scale better in a secure way. The lead developer goes under the name of John Connor. There is no pre-mine, pre-sale, IPO or ICO for Vcash. Vcash was previously known as Vanillacoin.

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Vcash (XVC) 資源

官網

大家還在問：關於 Vcash (XVC) 的其他問題

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XVC 兌換爲當地貨幣

1 XVC 兌換 AUD
A$0.1252229
1 XVC 兌換 GBP
0.063404
1 XVC 兌換 EUR
0.0760848
1 XVC 兌換 USD
$0.079255
1 XVC 兌換 MYR
RM0.3534773
1 XVC 兌換 TRY
2.85555765
1 XVC 兌換 JPY
¥12.07766945
1 XVC 兌換 RUB
7.5973843
1 XVC 兌換 INR
6.8777489
1 XVC 兌換 IDR
Rp1,299.2620872
1 XVC 兌換 PHP
4.6078857
1 XVC 兌換 EGP
￡E.3.99841475
1 XVC 兌換 BRL
R$0.4565088
1 XVC 兌換 CAD
C$0.11333465
1 XVC 兌換 BDT
9.6263123
1 XVC 兌換 NGN
119.17970625
1 XVC 兌換 UAH
3.30414095
1 XVC 兌換 VES
Bs4.7553
1 XVC 兌換 PKR
Rs22.11293755
1 XVC 兌換 KZT
40.10857785
1 XVC 兌換 THB
฿2.70180295
1 XVC 兌換 TWD
NT$2.6027342
1 XVC 兌換 CHF
Fr0.07212205
1 XVC 兌換 HKD
HK$0.61739645
1 XVC 兌換 MAD
.د.م0.7957202